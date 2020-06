1978-80. Dalle barche ultraleggere alla foto mito che lanciò Borlenghi

Ogni settimana, tre copertine del Giornale della Vela dal nostro archivio. In attesa del numero speciale celebrativo del 45° del GdV che stiamo preparando per voi, in edicola e in digitale a ottobre, vi raccontiamo, anno dopo anno, la storia della vela per grandi fatti. Una “navigazione” lunga 15 puntate e 45 anni.

In calce, poi, vi spieghiamo tutte le iniziative che abbiamo messo in piedi per festeggiare con voi il nostro compleanno. Ma ora è tempo di guardarsi indietro. Perché come diceva il grande Ennio Flaiano: “Coraggio, il meglio è passato”.

1978-80. LE GRANDI STORIE DELLA VELA

1978. La passione per la vela esplode in Italia, grazie anche a scuole di vela come Caprera con i suoi 400 istruttori che sfornano decine di migliaia di nuovi velisti in pochi anni. Nelle regate nostrane debuttano nuove barche ultraleggere.

1979. Una copertina per ricordare uno dei più grandi navigatori della storia, Alain Colas. Scompare misteriosamente, durante la Route du Rhum, dal suo trimarano di 20 metri Manureva. Il gioco delle imprese oceaniche diventa molto pericoloso.

1980. Quando arriva il vento forte e si osa tirare su lo spinnaker può succedere di rimanere stesi sull’acqua per 5 minuti, anche se al timone c’è un campione di Coppa America come John Marshall. Eccola sdraiata, Brava di Pasquale Landolfi, dopo una strapoggia. Poi c’è un fotografo che è al momento giusto nel posto giusto e scatta questa meravigliosa immagine che lo rende celebre e lancia la sua carriera. Quel fotografo è Carlo Borlenghi.

