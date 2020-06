Ormeggio per la barca, ecco i porti top in Italia! – Marina Cala de’ Medici

Vi stiamo presentando, giorno dopo giorno, i migliori porti d’Italia in cui sostare con la vostra barca. Dopo esserci occupati della Liguria, passiamo alla Toscana: ecco tutto quello che dovete sapere su Marina Cala De’ Medici (Rosignano Marittimo, Livorno).

Marina Cala De’ Medici: un porto da sempre sicuro, già al lavoro per superare l’emergenza

Il Marina Cala de’ Medici si conferma come uno dei porti turistici all’avanguardia in Toscana. Infatti, per rispondere alla congiuntura negativa nata con l’emergenza sanitaria per il COVID-19, ha creato due progetti per la ripartenza che intendono sia rilanciare il turismo nautico, focalizzando l’attenzione sul charter come volano per la ripresa, sia dare impulso alle attività commerciali che si trovano nel Marina: negozi, bar, ristoranti, galleria d’arte, studio di progettazione, palestra e agenzie nautiche.

Il primo progetto, “Alto Tirreno Charter Base”, parte dalla creazione nel porto di una “banchina sicura”, con protocolli di sanificazione costante, dedicata solo alle barche charter e in transito, perchè possano fare le procedure di arrivo in uno spazio circoscritto, con personale dedicato munito dei dispositivi di sicurezza (info su: safe.marinacalademedici.it). Cala de’ Medici sarà così hub sperimentale di un modello da riproporre nei porti della Toscana per creare una rete di basi di charter nautico che possa permettere a compagnie di tutta Italia di spostare le loro flotte in Toscana a prezzi convenzionati, proponendo a turisti e tour operator pacchetti nautici a tariffe favorevoli.

Il porto

Non è tutto: Cala de’ Medici ha pensato anche a ciò che permette al porto di offrire ai suoi armatori un’accoglienza top: il suo borgo commerciale. Il Marina ha creato una piattaforma online che è una vetrina virtuale delle sue attività commerciali (shopping.marinacalademedici.it), dove prenotare la consegna a bordo di cibo e aperitivi, oltre che di indumenti dei negozi di abbigliamento e fissare appuntamenti con le attività che forniscono servizi.

Le stesse attività che lo desiderano possono agganciare alla piattaforma il loro e-commerce. Entrambi i progetti vogliono consentire al Marina di non perdere gli incassi derivanti dagli ormeggi delle barche charter e in transito, ma soprattutto di rimanere attrattiva per la sua clientela, con un borgo sempre accessibile.

La “banchina sicura” ha infine lo scopo di tener “separate”, in un’area dedicata e sanificata, le barche da charter e in transito da quelle stanziali.

Dove si trova

Il Marina Cala de’ Medici, in posizione davvero strategica per chi va in mare, si raggiunge tra Castiglioncello e Rosignano Marittimo, nel cuore della Costa degli Etruschi. Una vera base di lancio per crociere verso Mar Tirreno, Corsica, Sardegna e Arcipelago Toscano.

INFO UTILI

Telefono: 0586 795211

Sito: marinacalademedici.it

N. posti barca totali: 650

Lunghezza metri max: 36

Pesc. max: 6 metri

