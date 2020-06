Ormeggio per la barca, ecco i porti top in Italia! – Porto Lotti

Situato all’interno dell’incantevole Golfo dei Poeti, nel Golfo della Spezia, di fronte a Portovenere e alle isole Palmaria e Tino, Porto Lotti è stato fin dalla sua nascita un punto di riferimento dello yachting, proprio per il fatto di essere al centro di un’area turistica prestigiosa, caratterizzata da un ambiente splendido, clima ideale, storia, arte e tradizione enogastronomica.

Ormeggio per la barca: il fascino di Porto Lotti

Porto Lotti è un ormeggio sicuro e completamente attrezzato in uno scenario unico, con personale altamente qualificato per soddisfare ospiti e armatori che sanno riconoscere la qualità dei servizi: 500 posti barca fino a oltre100 metri di lunghezza, stazione di rifornimento carburanti certificati RINA, cantiere con maestranze specializzate a disposizione per soddisfare le esigenze di ogni imbarcazione e svolgere tutte le lavorazioni, dall’alaggio alla falegnameria, alla verniciatura, sino al refitting di barche d’epoca. Sono in programma ulteriori ampliamenti, oltre a quelli già effettuati e che consentono di ospitare megayacht, e riguarderanno la realizzazione di nuovi ormeggi sicuri e protetti per imbarcazioni da 30 a 40 metri, misure sempre più richieste.

Piace anche ai superyacht

Negli anni, superyacht prestigiosi hanno scelto Porto Lotti come home-port, apprezzando le caratteristiche che offre in un contesto logistico unico dove, grazie alla conformazione orografica si può programmare un’uscita in mare in qualsiasi stagione e con qualsiasi condizione meteo, permettendo soprattutto ai grandi yacht a vela di essere sempre in attività. Una grande attenzione è dedicata agli equipaggi che costituiscono la vera “vita” di Porto Lotti: è attivo un programma di servizi ed agevolazioni per rendere sempre più piacevole quello che è il loro ambiente di lavoro quotidiano. Innovazione, sicurezza e privacy sono i riferimenti che sono sempre monitorati per essere in linea e per quanto possibile, in anticipo, rispetto alle esigenze del mondo nautico.

Un marina al top in un paradiso naturale

La marina di porto Lotti è al centro di un’area naturalistica molto particolare, caratterizzata dalla prossimità al Parco Nazionale e Area Marina Protetta delle Cinque Terre e rappresenta, per la qualità dei servizi e per l’attenzione all’ambiente, l’ormeggio ideale per tutti coloro che desiderano vivere e visitare il territorio, che si distingue per enormi potenzialità naturalistiche. La struttura che estende su un’area di oltre 20mila metri quadrati a terra, offre molti altri servizi che vanno dalla ristorazione, al benessere, allo sport.

Info Porto Lotti

Telefono: 0187 532203

Sito: www.portolotti.com

N. posti totale: 500

Lunghezza metri max: 100

Pesc. max: 9 metri

