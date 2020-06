Da 70 a 270 mila euro: me la compro nuova! QUARTA PARTE

Orientarsi nel mondo delle barche di nuova produzione, per chi intende acquistare, è senza dubbio un “gioco” affascinante ma non sempre è facile avere le idee chiare. In redazione ci siamo posti una domanda: se oggi un ipotetico potenziale armatore avesse a disposizione un budget, da 70 a 270.000 euro, che poi si tramuterebbe all’incirca dai 30 ai 45 piedi, che barca potrebbe comprare?

La fascia di prezzo non è casuale, è quella che potremmo definire come “media” per i potenziali compratori di una barca nuova. Da questa riflessione ne è nata un’analisi di mercato, di cui vi proponiamo qui la quarta di 4 PUNTATE, (QUI LA TERZA) volta a “scovare” alcuni dei più noti modelli attualmente in produzione tra i principali cantieri nautici. Una sorta di mini “book” del nuovo che potrà servirvi in vista della prossima stagione dei saloni o semplicemente per farvi un’idea di quali barche nuove ci siano in giro, a che prezzo e con quali caratteristiche. Come leggerete nelle prossime pagine si va dalle piccole barche da crociera fino a quelle da lunghe navigazioni, passando per modelli sportivi da utilizzare sia in regata sia in crociera. Per ognuno vi indichiamo gli ultimi prezzi di listino noti, si tratta del costo di partenza, senza accessori o optionals extra rispetto alla versione standard della barca, esclusi di IVA e trasporti. Dei prezzi comunque indicativi se intendiamo valutarne l’acquisto.

ELAN E5

La nuova versione di questo best seller del cantiere sloveno, dal punto di vista dell’attrezzatura e degli interni, è maggiormente orientata verso la crociera: spazio al legno massello e a un livello di rifiniture degli interni più elevato, mentre il lay out delle manovre adesso si ispira adesso all’easy sailing e alla conduzione anche in equipaggio ridotto. Dati tecnici: lungh. f. t.: 11,96 m; largh: 3,87 m; pesc.: 2,40 m; disloc.: 7.300 kg; sup. vel. 89 mq; cantiere: Elan; prezzo: 204.900 E.

X4⁰

Esteticamente il look richiama tutti i canoni della linea “Pure X”, ovvero la gamma che rappresenta la via di mezzo tra gli Xp dedicati alle performance e gli Xc dedicati alla crociera.

L’X4⁰ è la barca che ha completato verso il basso questa linea. Viene riproposto il disegno della tuga dei modelli più grandi, insieme alle linee tirate a prua e più morbide a poppa, dove è presente un ginocchio morbido e non un vero scalino. Ottime le doti veliche pir rimanendo nella sfera della crociera. Dati tecnici: lungh. f. t.: 12,09 m; largh: 3,81 m; pesc.: 2,10 m; disloc.: 8.100 kg; sup. vel. 78 mq; cantiere: X-Yachts; prezzo: 257.500 E.

TOFINOU 9.5

Il cantiere francese Latitude 46 è famoso per costruire day sailer dallo stile classico e il 9.5 è uno dei simboli della sua produzione.

Una barca semplice ed essenziale da condirre, ideale per l’utilizzo in acque interne o per veleggiate costiere. Si distingue per un’estetica senza tempo e un pozzetto centrale, buone le doti veliche. Per chi ama la vela pura.

Dati tecnici: lungh. f. t.: 9,5 m; largh: 2,45 m; pesc.: 1,2-2.2 m; disloc.: 2500 kg; sup. vel. 41 mq;

cantiere: Latitude 46; prezzo: 115.000 E.

