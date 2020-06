Tutti gli Hanse che vuoi! Ecco come partecipare agli open days per scoprire la flotta

Un evento dedicato a tutti gli appassionati croceristi dei modelli Hanse, in un porto d’eccezione come il Marina Cala de Medici: stiamo parlando degli Hanse Exclusive Days, una tre giorni, dal 26 al 28 giugno, dalle 10 alle 19, per scoprire quasi interamente la nuova flotta Hanse. Saranno visitabili infatti l’Hanse 315, il 388, il 418, il 458, il 588 e il 675, il meglio della più recente produzione del mega gruppo tedesco.

L’evento è organizzato da Cini & Webster, rivenditore Hanse per il nordovest, l’Emilia Romagna e la Toscana; da Nautilus Marina, rivenditore per il centro e sud Italian, in collaborazione con il Marina’s Service di Cala de Medici che ormai da molti anni segue i clienti Hanse in tutte le operazioni di rimessaggio o refit delle barche. Le visite alle barche saranno prenotabili su appuntamento, via mail o telefono nei contatti che troverete alla fine di questa pagina.

I MODELLI IN ESPOSIZIONE

HANSE 315

L’Hanse 315 è l’entry level dela casa tedesca ed è stato progettato per soddisfare principalmente tre tipologie di armatori: coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo della vela, le giovani famiglie o anziani. Per questo presenta numerose soluzioni in grado di rendere la navigazione tranquilla e sicura.

HANSE 388

La matita delle linee di carena è quella dello studio Judel / Vrolijk, mentre sottocoperta il progetto è dello studio di design interno al cantiere che ha voluto il tocco di tre giovani designer italiane per rinnovare gli spazi interni. Rispetto ai modelli precedenti si è poi voluto migliorare anche le performance con un’alberatura più alta e una conseguente maggiore superficie velica con particolare attenzione all’easy-sailing nelle manovre a bordo, studiate per consentire anche a una sola persona di poter ridurre randa e fiocco nel caso le condizioni lo rendessero necessario.

HANSE 418

Niente rivoluzioni, ma una barca nel pieno della tradizione recente del cantiere, all’insegna della massima semplicità di gestione, grandi volumetrie e prestazioni a vela adatte a tutti, anche a chi ama divertirsi sotto tela all’insegna della crociera veloce. Il disegno come sempre è stato affidato allo studio Judel/vrolijk & co che ha provveduto a modulare una carena equilibrata, senza esasperazioni, che perdona gli errori ma da comunque soddisfazioni anche al velista meno esperto quando si issano le vele. Rispetto al passato l’estetica è più evoluta, con una linea più filante e una tuga meno pronunciata e più rotonda. Nel complesso il look risulta decisamente gradevole, con la tipica finestratura che spezza il bordo libero per snellire la fiancata.

HANSE 458

L’obiettivo del nuovo 458 è quello di esaltare uno dei punti di forza dell’ultima produzione Hanse, la massima facilità nella conduzione a vela. Tutte le manovre (drizze, scotta randa, scotta fiocco) si regolano dai due winch primari posizionati a ridosso delle ruote del timone. La volumetria interna è a tratti impressionante, grazie al bordo libero decisamente accentuato si ha la sensazione quasi di stare dentro una barca più grande.

HANSE 588

Il disegno dell’ Hanse 588 è stato affidato come sempre allo studio Judel / vrolijk & co, che ha realizzato una barca equilibrata sotto tela, molto docile e “morbida” nelle reazioni anche sotto raffica, con un layout delle manovre di coperta estremamente semplificato. L’estetica risulta piuttosto gradevole, grazie anche a un disegno della tuga che si discosta dalla tradizione Hanse: a prua dell’albero infatti la tuga risulta “scavata”, per realizzare una comoda zona prendisole a filo di coperta.

HANSE 675

Come tutti gli yacht Hanse, anche l’Hanse 675 è stato sviluppato da Judel/Vrolijk & co ed è caratterizzato da forme nitide e superfici pulite. La prua è interamente rivestita in legno di teak, e le linee sinuose della tuga offrono tutto lo spazio che desiderano gli amanti del sole. Il pozzetto è dotato di tre schermi da 21 pollici, utilizzabili sia per la visualizzazione delle carte nautiche che per l’intrattenimento e il relax. Le ampie finestre nello scafo, il tetto panoramico e il pannello con apertura elettrica in coperta contribuiscono all’estetica dell’imbarcazione, lasciando fluire la luce del sole per illuminare gli interni. L’hardtop opzionale, con sistema audio e faretti, offre protezione dal sole e può essere aperto durante la navigazione.

CINI & WEBSTER – Lavagna

Dealer Hanse Yachts per Nord Ovest + Emilia Romagna e Toscana

Tel. 3356284273

info@ciniwebster.it

NAUTILUS MARINA – Fiumicino

Dealer Hanse Yachts per Sud Italia e Isole

Tel. 3478624938

n.stillitano@nautilusmarina.com