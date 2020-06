Ormeggio per la barca, ecco i porti top in Italia! – Marina di Varazze

L’estate 2020 sarà all’insegna della nautica, delle barche e del mare. Ecco perché abbiamo deciso di raccontarvi 18 dei migliori porti d’Italia uno alla volta, qui sul nostro sito! Giorno dopo giorno, scoprirete quali sono i porti e i marina al top dove tenere la barca o fare una sosta in crociera, qui in Italia e non solo! Come ci si arriva, come sono fatti e quali servizi offrono. Oggi vi raccontiamo un porto nella Liguria di ponente: il Marina di Varazze.

Porti top in Italia: Marina di Varazze

La posizione privilegiata rispetto alle città del Nord è tra i principali punti di forza del Marina di Varazze, porto turistico aperto tutto l’anno che è ormai un punto di riferimento per chi vuole trascorrere il tempo libero in un ambiente piacevole ed elegante, servito da negozi e ristoranti, a un passo dal borgo di Varazze. Armatori e residenti possono contare su servizi di qualità e personalizzati. Marina di Varazze, con i suoi 800 posti barca, consente l’ormeggio a yacht e barche a vela fino ai 45 metri.

Dispone di 900 posti auto e 8 colonnine Supercharger Tesla. Fiore all’occhiello poi è la ricca Food&Shopping Gallery che include oltre una ventina di ristoranti e attività commerciali, lungo la banchina principale. Immerso nel verde, collegato al cuore di Varazze da una passeggiata pedonale di 5 minuti, il Marina ha una posizione unica: 25 km la separano da Genova e dal suo aeroporto internazionale, 150 km da Milano e Torino. Meta comoda e che rappresenta a sua volta un punto di partenza ideale per raggiungere Costa Azzurra e Riviera dei Fiori, Golfo del Tigullio e Cinque Terre, Corsica e isole toscane, ma anche Torino, Milano e le rispettive regioni ricche di arte, storia e cultura enogastronomica.

Il porto

La filosofia del Marina è di costruire intorno al cliente una serie di servizi tali da garantirgli la miglior esperienza di vacanza e navigazione: da comodi collegamenti all’accoglienza riservata ai bambini, da un ricco calendario di iniziative a eccellenti servizi di assistenza. Da segnalare che anche nel 2020 e per 12 anni consecutivi, Marina di Varazze è stata insignita della prestigiosa Bandiera Blu, conferita dalla FEE, Fondazione per l’Educazione Ambientale, quale riconoscimento per la piena aderenza ai parametri di eco-sostenibilità marina e di protezione ambientale.

Naturalmente quest’anno il Marina sarà tra i porti più sicuri in tema di misure per il contenimento della diffusione del Covid-19: dalla termocamera per la rilevazione della temperatura negli uffici aperti al pubblico, ai dispositivi per la disinfezione disposti in vari punti, dalle procedure sicure per l’accesso ai servizi fino a nuove iniziative per agevolare la consegna a bordo da parte dei ristoranti e dei locali.

Dove si trova

Marina di Varazze è in provincia di Savona, all’inizio del Ponente Ligure per chi arriva dalla Lombardia e particolarmente comoda anche dal Piemonte.

INFO UTILI

Telefono: 019 935321

Sito: marinadivarazze.it

N. posti barca totale: 800

Lunghezza metri max: 45 Pesc. max: 3/4-8 metri

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!