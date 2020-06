Ormeggio per la barca, ecco 18 porti top in Italia! – Marina di Loano

L’estate 2020 sarà all’insegna della nautica, delle barche e del mare. Ecco perché abbiamo deciso di raccontarvi quali sono i 18 migliori porti d’Italia uno alla volta, qui sul nostro sito! Ecco quindi che da oggi per 18 giorni vi racconteremo quelli che sono i porti e i marina al top, qui in Italia! Come ci si arriva, come sono fatti e quali servizi offrono. Partiamo dalla Liguria: il primo porto che vi raccontiamo è il marina di Loano, in provincia di Savona.

Porti top in Italia: Marina di Loano

Sicurezza, accoglienza, servizi, professionalità, rispetto e difesa dell’ambiente: Marina di Loano è una struttura all’avanguardia con una diga foranea lo rende “porto sicuro” in ogni stagione e i servizi di un autentico resort per vivere il mare a 360 gradi in ogni periodo dell’anno.

L’assistenza è garantita h24 per imbarcazioni da 8 a 82 metri con ormeggio sui finger per barche fino a 16 metri, 899 posti auto, videosorveglianza, lavanderia automatica, uno Yacht Club con foresteria, il solarium con piscina idromassaggio, sei ristoranti, il diving center, la spiaggia, ben 16.000 metri quadrati di verde pubblico e uno staff pronto a soddisfare ogni esigenza dei diportisti.

Nel 2020 Marina di Loano ha ottenuto per l’ottava volta la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che la Fee (Foundation for Environmental Education), assegna ai porti turistici che rispondono a severi criteri nell’ambito del rispetto e della gestione di tutte le tematiche ambientali.

Il porto

L’attribuzione della Bandiera Blu segue ad altri riconoscimenti ottenuti già nel 2018 a testimonianza dell’eccellenza dell’infrastruttura del Marina di Loano e dei suoi servizi: la certificazione MaRINA Excellence 24 Plus e i “5 Timoni” del RINA, che ha attestato ufficialmente la sicurezza e la qualità dei servizi turistici e ricettivi della struttura. Inoltre, nell’ambito dei singoli aspetti della valutazione del MaRINA Excellence 24 Plus e 50 Gold”, Marina di Loano ha ottenuto, per prima in Italia, la certificazione “Green” del RINA sulla sostenibilità ambientale.

Sempre sullo stesso tema, Marina di Loano è certificata ISO 14.001 ed è conforme agli standard OHSAS 18001 (con TUV Rheinland) per il sistema di gestione della sicurezza e la salute dei suoi dipendenti.

E oggi, in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid-19, Marina di Loano ha anche adottato tutte le disposizioni di legge per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus e opera seguendo un rigoroso protocollo di sicurezza disponibile sul sito marinadiloano.it.

Dove si trova

Facile da raggiungere, Marina di Loano si trova in provincia di Savona, a metà strada tra la Francia e Genova, a poca distanza dall’uscita di Pietra Ligure sull’autostrada Genova-Ventimiglia, a un’ora sia dall’aeroporto di Genova che da quello di Nizza.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!