La vela fa bene. Lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala

Dopo tre mesi alla guida di una città attaccata dalla pandemia e dalle polemiche, anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha avuto bisogno di staccare il cervello: lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram, dove ricorda il posto in cui stava meglio, “quando oltre al lavoro nella mia vita esisteva anche il tempo libero”. La sua ex barca, un X-Yachts, che ha sempre tenuto in Sardegna.

“Il mio massimo piacere era starmene sulla mia barca a vela. Poi l’ho venduta, ma negli ultimi anni l’ho sempre lasciata in Sardegna, prima a La Maddalena (come nella foto) e poi a Cagliari”.

Chissà quante volte, in questi mesi di coronavirus, Sala avrà pensato di mollare tutto e tornare a riscoprire il piacere della vela. Quella vela che gli è servita nei momenti difficili: come quando, anni fa, si è preso un anno sabbatico e si è lanciato in una traversata oceanica per riprendere in mano la propria vita, che un tumore aveva messo in pericolo.

La vela fa bene, e il sindaco di Milano lo sa. A noi vengono in mente sempre le parole del fondatore della Giornale della Vela Mario Oriani, con le quali Sala sarà sicuramente d’accordo: “Andare a vela era un’evasione terapeutica senza essere un modo per evadere e per fuggire, ma per verificare, riflettere, decidere. Per sentirsi uomini liberi”.

E.R.

