GALLERY Kauris IV, il gioiello di Tronchetti “in passerella” a Genova

Sto passeggiando per il Porto Antico di Genova, quando lo sguardo mi cade oltre ai Magazzini del Cotone. C’è un albero, bianco, che svetta ben oltre il tetto dei magazzini. Mi sembra di riconoscere il guidone dello Yacht Club Italiano e così è: mi avvicino per scoprire che è la barca che speravo, il Kauris IV.

Il nuovissimo 145 piedi (44 metri) che, su progetto di German Frers, il cantiere Persico Marine – pilastro dell’avanguardia hi-tech italiana e internazionale – ha realizzato nel suo stabilimento di Marina di Carrara per il Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera.

Partiamo proprio dall’albero. Realizzato dalla Southern Spars, è lungo 67 metri e ha quattro ordini di crocette. All’incirca come tre campi da tennis!

Per capirne le esatte proporzioni, vi basti sapere che l’altro albero indicato nella foto è quello di una barca di 23 metri ed è praticamente la metà!

C’è chi dice che questo 44 metri sia più un megayacht che una vera barca a vela: secondo me sbaglia, si tratta di un oggetto bellissimo e marino.

Anche se le caratteristiche da megayacht non mancano. L’assoluta novità è il pozzetto poppiero ribassato e riservato agli armatori (per godersi il contatto con il mare in totale privacy), una caratteristica da vera e propria super barca. In coperta il layout prevede il deck saloon e il pozzetto sullo stesso piano. La qualità delle finiture è ovviamente altissima.

Sono arrivato davanti alla barca durante le fasi di pulizia da parte dei marinai: questo mi ha dato la possibilità di sbirciare all’interno dei gavoni poppieri dove sono incassati i possenti winch da tonneggio.

Le linee dello scafo “tradiscono” la mano di Frers, tutto sommato classiche (ed eleganti) e con dritto di prua e specchio di poppa non eccessivamente “verticali”.

Le due pale del timone, una soluzione derivata agli open oceanici che garantisce un miglior controllo a barca inclinata, a scafo fermo fuoriescono dall’acqua nella loro parte superiore.

Eugenio Ruocco

I NUMERI DEL KAURIS IV

Lunghezza f.t. 44,20 m

Baglio max. 9,50 m

Pescaggio 4,5 m chiglia su – 7,2 m chiglia giù

Dislocamento 171 t

Sup. velica a vele bianche 1.038 m2

Sup. velica alle portanti 1.968 m2

Posti letto 8 ospiti + 8 equipaggio

Exterior design German Frers/ Wally

Interior design Wally/Droulers Architecture/Studio Sculli

Interior styling Droulers Architecture

Architettura navale German Frers Naval Architecture

Ingegneria strutturale Pure Design & Engineering

Costruttore Persico Marine

Classificazione RINA Malta Cross

Costruzione Vacuum consolidated/autoclaved Pre-preg composite

Finiture coperta Teak

Albero e boma Southern Spars

Rigging EC6 / Carbo-Link

Winch Harken

Attrezzatura di coperta Harken e WinMar

Vele North Sails

Sistemi idraulici Cariboni

Propulsione 2 x MAN D2676LE425 478 kW @ 2.100 rpm, 2 x motori elettrici 60 kW, 2x pod a scomparsa Shipmotion RPS 60C

Velocità di crociera a motore 15 nodi

Aria condizionata 248.000 BTU/h

Dissalatori 1.200 l/h

Serbatoi acqua dolce 3.000 litri

Serbatoi carburante 15.000 litri

Sistema di navigazione Furuno & B&G

