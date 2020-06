Italia Yachts 14.98, ci siamo! Le prime FOTO in cantiere

L’attesa sta per finire, il nuovo Italia Yachts 14.98 vede sempre più vicino il giorno del suo varo. La barca è infatti arrivata in cantiere, assemblata in buona parte, per ricevere le ultime lavorazioni e gli allestimenti degli interi, per andare in acqua molto presto.

Il cantiere italiano, dopo il successo (con la vittoria di un Mondiale ORC) dell’11.98, lancia una nuova barca, se vogliamo ancora più ambiziosa che punta a essere una sintesi dell’esperienza di Italia Yachts dalla sua nascita ad oggi: “Il 14.98 rappresenta la sintesi di tutto quello che è stato fatto, secondo noi è l’essenza di tutti i concetti sui quali abbiamo voluto investire, sull’importanza del marchio e l’evoluzione del nostro brand” ha spiegato Daniele De Tullio, Sales Manager del cantiere che ha uno sguardo sempre più attento all’evoluzione del prodotto.

“Una barca che non si allontanerà da quello che è il nostro DNA, quindi funzionalità, performance ed eleganza della barca, stile e qualità degli interni “, precisa De Tullio.

“Vuole essere una barca con un rapporto volumetrico corretto”, ha spiegato Franco Corazza, fondatore del cantiere, “ripeteremo le versioni Fuoriserie e Bellissima che abbiamo provato con successo sull’11.98, la prima per gli sportivi ma senza perdere la comodità, la seconda che strizzerà l’occhio soprattutto per gli interni anche al mondo del lusso”.

Architettura navale: Cossutti Yacht Design Design interni Arbore & Partners/Emanuele Pillon Design esterni Cossutti Yacht Design Lunghezza fuori tutto 15.35 m Lunghezza scafo 14.55 m Baglio massimo 4.35 m Pescaggio 1.90 m (6.25 ft) 2.53 m (8.30 ft) 3.00 m (9.84 ft) Dislocamento 10.250 kg Motori 60 Hp Serbatoio gasolio 280 l Riserva acqua 500 l Superficie randa 76/70 mq Superficie fiocco 58/55 mq Superficie Spinnaker 200/230 mq ORC GPH 520 (provvisorio)

