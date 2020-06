BARCHE USATE Vendono cinque gioielli (d’epoca e modern classic)

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque gioielli d’epoca o modern-classic. Cinque barche che vi riporteranno ai tempi del “gentleman yachting”. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE D’EPOCA E MODERN CLASSIC

SE VI PIACE LA POPPA A CANOA…

La prima occasione d’epoca che vi proponiamo è l’Alcor, progetto di Louis Vernette del 1964, lungo 10,54 m. Splendido sloop con poppa a canoa, interamente costruito in legno, ha già partecipato a importanti raduni di vele d’epoca. Visibile in Italia zona alto Tirreno. Pronto a navigare, con gli interni restaurati.

ANCHE KENNEDY LI AMAVA

I Wianno erano le mitiche derive su cui si divertiva il presidente Kennedy. Questo è un Wianno 15 (4,80 m), realizzato dal cantiere di Marco Casavecchia nel 1995 su progetto di Sparkman & Stephens (USA). Scafo interamente in legno, usato pochissimo. La barca è in perfetto stato. L’armo velico è a sloop aurico (gaff sloop).

FIRMATA DAL “RE” ARTU’

A un ottimo prezzo diventate armatori di San Marco (9,50 m), un progetto del 1952 del noto yacht designer Artù Chiggiato, il genio della Laguna. Costruzione in legno con poppa a canoa, motorizzata VETUS B.V. diesel anno 2015 HP 27. Superficie velica mq 63, rollaranda e rollafiocco, vele discrete. La barca è in acqua sul Lago Maggiore. In passato aveva anche partecipato al raduno di Vele d’Epoca di Imperia.

UN CLASSICO FIRMATO CECCARELLI

Anche in questo caso, investimento basso, barca mitica. Rondinella è un modello EC8 in vetroresina varato nel 1977, progetto del grande Epaminonda Ceccarelli. Lunghezza 7,98 x 2,75. Pescaggio 1,70 mt. Armo a sloop Marconi. WC marino, motore Farymann 12 hp, scaletta. Molto ben tenuta, totalmente ricondizionata nel 2016: gelcoat fiancate e coperta, antiosmosi carena, foderine e cuscini nuovi, fascia UV genoa, copriranda. Motore revisionato 2017. Avvolgifiocco, salpaancora elettrico, autopilota, strumenti, frigo 12V, caricabatteria, invertitore nuovo 2017.

SPLENDIDA JANABEL

Chiudiamo con la splendida Janabel, costruita dal cantiere francese Jouet nel 1951. La barca è visibile in Sicilia. Lo sloop bermudiano nel 1986 partecipò al raduno di Porto Cervo, piazzandosi al secondo posto. Tra il 1993 e il 1994 la barca è stata restaurata presso i cantieri Sangermani di Lavagna. Tra le altre partecipazioni a raduni e regate la Palermo-Monastir, il Trofeo Bailli de Suffren da St. Tropez a Malta, Sulla Rotta di Imperia a Le Grazie di Portovenere. Costruzione in triplo fasciame di mogano incrociato.

