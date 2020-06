Questa barca verrà realizzata al 100% in fibra di lino. FOTO

Poche settimane fa vi avevamo parlato del Primus, l’Optimist 2.0 ecosostenibile, ma sapevamo che i ragazzi della startup Northern Light Composites avevano qualcosa di più importante in servo: la prima imbarcazione da minialtura realizzata in materiali ecosostenibili.

Ecoracer769 è il primo sportboat di Northern Light Composites: sostenibilità e design innovativo per una imbarcazione che punta a vincere in regata testando nuove tecnologie costruttive. L’imbarcazione è costruita infatti al 100% in fibra di lino e con un’anima riciclabile a fine vita, così come tutta l’imbarcazione, grazie all’utilizzo di una resina di nuova concezione. L’albero e le strutture di pinna e timone sono in alluminio e acciaio, mentre il motore è elettrico: scelte anche qui all’insegna della sostenibilità.

Oltre alla scelta di materiali di costruzione ecosostenibili, uno degli obiettivi della startup monfalconese è quello di evitare tutte le lavorazioni che impattano sulla salute dei costruttori: si è scelto pertanto di realizzare il composito in infusione a vuoto e di evitare tutte le attività di verniciatura, utilizzando delle pellicole per il rivestimento esterno.

Tra le caratteristiche distintive della barca, che punta a vincere nelle competizioni ORC Sportboat, c’è una particolare prua inversa, già vista su alcuni superyacht e racer di ultima generazione, oltre che degli spray rail di ispirazione motonautica e infine la scelta di posizionare il timone molto a prua, dettagli studiati dal progettista Matteo Polli, che commenta così: “su questa barca abbiamo spinto sull’acceleratore dell’innovazione in diversi ambiti a partire dai materiali ma anche nelle forme di carena e nel lay-out delle appendici, sarà veramente interessante vederne il risultato”.

Ecoracer769 sarà il banco di prova della nuova tecnologia di Northern Light Composites, che dopo i test in mare e in regata inizierà la commercializzazione, dando vita alla serie ecoracer e alla prima classe monotipo sostenibile sul mercato. Il cantiere inoltre garantisce il ritiro a fine vita delle imbarcazioni costruite, occupandosi delle attività di recupero per dare vita a nuovi componenti con i materiali riciclati ottenuti.

“Questa barca è il frutto di mesi di lavoro in laboratorio e in fase di progettazione, con i test di infusione sul piccolo dinghy ecoprimus, prove sui materiali e scelte difficili vista l’unicità della tecnologia costruttiva – dichiarano i responsabili di nlcomp – Matteo Polli ha fatto come sempre un lavoro eccezionale e i rendering parlano da soli: non vediamo l’ora di toccarla con mano e scendere in acqua”.

Il team progettuale di nlcomp è composto da Matteo Polli che si occupa delle linee d’acqua, mentre Matteo Sconocchia e Alessandro Pera sono addetti alla ingegnerizzazione delle strutture, Andrea Paduano è il responsabile materiali, Gianluca Salateo si occupa del piano di coperta e Roberto Baraccani segue con la sua esperienza le fasi di produzione.

Il varo di 769 è in fase di riprogrammazione dopo le problematiche legate al coronavirus, con i primi sea trials che sono previsti per il prossimo autunno sotto la supervisione di Roberto Spata, che commenta così il suo impegno sul progetto di nlcomp : “”Wow” è la prima parola che mi è venuta da dire vedendo anche una sola immagine di questa barca. Ecoracer769 è un progetto che ha molte caratteristiche che lo possono rendere vincente: ha delle linee moderne e innovative, molto accattivante nel look e avrà sicuramente la doppia funzione di nascere come un possibile monotipo vincendo però anche nella categoria Orc Sportboat. Inoltre il team che si sta dedicando alla nascita di questo progetto è di primissima qualità, da Matteo Polli, ormai una garanzia, a tutto il Team di Northern Light Composites: persone molto preparate, con le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere e tutte alimentate da una gran passione. Il fatto poi che ecoracer sia la prima imbarcazione sostenibile durante la costruzione e a fine della vita, ne fa un progetto veramente unico. Personalmente sono molto elettrizzato nel poter dare il mio contributo a questo progetto sin dal suo sviluppo in fase progettuale e non vedo l’ora di tirare i primi bordi appena andrà in acqua”.

Dati Tecnici ecoracer 769

Lunghezza mt 7.69

Larghezza mt 2.80

Pescaggio mt 1.80

Dislocamento kg 1.100

Superficie velica di bolina 42 mq

Superficie velica di poppa 100 mq

Rating ORC preliminare 615

——————————————————



