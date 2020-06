Svelati i vincitori dell’Oscar della Vela: Ambrogio Beccaria è il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020. Premiati Patrizio Bertelli, il “boss” di Luna Rossa e Marco Gradoni, il giovane velista italiano più forte di sempre

Il marinaio milanese che ha osato battere i più grandi navigatori francesi vince il premio più prestigioso della vela italiana. Vela italiana che finalmente dà il giusto tributo a Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, la barca italiana più famosa della storia che cerca di vincere la mitica regata Coppa America. Tra gli altri premiati, Elio Somaschini che gira il mondo facendo la rotta con le mani e Marco Gradoni, il 16enne italiano che potrebbe vincere un Olimpiade. Un premio anche agli 80 ragazzi del Politecnico che hanno costruito da soli una barca riciclabile al 75%.

E’ Ambrogio Beccaria, 29 anni, milanese, il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020. Per la seconda volta consecutiva, vince il premio più prestigioso della vela italiana (organizzato dal 1991 dalla storica rivista Il Giornale della Vela): è il marinaio più forte del momento, l’erede di Giovanni Soldini. Ha vinto la Mini Transat, l’impegnativa transatlantica in solitario dalla Francia ai Caraibi su microbarche di 6,50 metri, primo italiano ad esserci riuscito, in barba ai francesi. “Vincere la seconda volta? E’ stato come vivere un déjà-vu”, ha detto nel corso della Serata dei Campioni, in onda sabato 6 giugno su tutti i canali web e social del Giornale della Vela. “La Mini Transat già appartiene al passato, ora partono le mie nuove avventure”.

Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa e AD di Prada, ha ricevuto il premio alla carriera Tribute: “Questo premio credo vada attribuito al team allargato di Luna Rossa, composto da tutte le persone che ci hanno lavorato, negli ultimi 20 anni. Sono i miei amici, sono i velisti che vanno in barca con me. Siamo un team nel team. Ci riconosciamo da lontano. E dedico il premio a mia moglie Miuccia, che mi ha sempre sostenuto e spronato nella nostra avventura di Coppa America”.

GLI ALTRI PREMIATI

Marco Gradoni, 17 anni, tre volte Campione Mondiale della classe giovanile Optimist, primo nella storia della vela mondiale ad esserci riuscito, ha vinto il premio TAG Heuer Young, riservato ai giovani talenti della vela.

Fabrizio Olmi e Davide Di Maria, velisti disabili vincitori del campionato del mondo RS Venture, hanno vinto il TAG Heuer #don’tcrackunderpressure, assegnato a chi riesce a superare qualsiasi difficoltà, anche se sembra insormontabile. Il premio TAG Heuer Performance è andato a Elio Somaschini che ha girato il mondo per 20 anni su una barca, usando solo le mani e un orologio per orientarsi nell’immensità dell’oceano.

Al team di 82 ragazzi del PoliTo Sailing Team del Politecnico di Torino, che hanno vinto la 1001VELA Cup con una barca da loro costruita al 75% in materiali riciclabili, è andato il premio TAG Heuer Innovation, riservato a chi ha dato un particolare contributo nel mondo della progettazione e dell’innovazione.

Il più votato dal pubblico nelle due fasi votazioni online, con 11.054 voti, è stato Andrea Barbera, che ha circumnavigato la Sicilia su un piccolo catamarano di 5 metri non abitabile: a lui il premio TAG Heuer Most Voted.

Il premio speciale TAG Heuer Passion, dedicato a chi ha fatto della vela la sua professione di successo, senza mai perdere la passione, è andato a Francesca Clapcich, ex velista olimpica con esperienza oceanica che ora sta lavorando sodo per mettere su un team tutto femminile per il prossimo giro del mondo.

