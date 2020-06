Cosa vi serve per navigare sicuri ai tempi del coronavirus

Dal 3 giugno si può navigare in tutta Italia, altri paesi hanno aperto o apriranno le frontiere: per farlo tranquilli e sicuri ai tempi del coronavirus, a bordo, non dovrà mancare, secondo noi, un kit base del velista responsabile, che potrete comporre con poche decine di euro. Autocertificazioni e altri documenti richiesti da specifiche ordinanze regionali o da altri paesi (e norme di buon senso) a parte, ecco che cosa non dovrebbe mancare a bordo per avere una barca “covid-Free”.

IL KIT BASE DEL VELISTA RESPONSABILE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Guanti da lavoro. Sono fondamentali in porto e in manovra di ormeggio e disormeggio, quando potreste venire a contatto con il personale (lancio trappa, cime, etc): non sono vi proteggeranno dal virus, ma anche dallo sporco e dalle alghe che solitamente attecchiscono sulle cime di ormeggio. E’ importante che siano sufficientemente resistenti, a protezione totale e che vi garantiscano una buona sensibilità. No al lattice, si alla gomma o al neoprene. Con pochi euro di spesa sarete tranquilli.

Mascherine. Se è vero che la barca è come una casa, e quindi, se siete a bordo con congiunti, famigliari, co-residenti, non vi servirà indossare le mascherine. Diverso se navigate con amici e conoscenti (e non) e quando entrate nei porti dove verrete in contatto con estranei. Ma quale è quella giusta da utilizzare in barca? Vi consigliamo la mascherina chirurgica: spruzzi e umido la distruggono letteralmente. Meglio una mascherina in tessuto, le trovate nei negozi di abbigliamento, oppure composte da sintetico all’esterno e in tessuto non sintetico all’interno (anche noi ne abbiamo una in omaggio se acquistate il nostro “kit viaggio VELA”).

Igienizzante. Periodicamente dovrete operare una sanificazione delle parti più “toccate” della barca: manovre, winch e maniglie, salpancora, strumenti, timoni. Tenete sempre a bordo una soluzione alcolica dall’80% al 70% (potreste utilizzare anche un nebulizzatore), ma fate attenzione che sia un prodotto approvato dalle autorità sanitarie. Un prodotto tipo l’Amuchina ha il 74% di alcool e va benissimo. Utilizzatelo spesso per lavarvi le mani.



Scarpe lavabili. Si parla di igienizzazione delle mani, spesso ci si dimentica dei piedi. Situazione classica in crociera, dove si sale e scende spesso dalla barca, nei marina e a terra. Ecco perché è fondamentale avere un buon paio di scarpe lavabili: siano esse tipo Crocs o da barca tipo Sperry non conta, è importante che possiate lavarle, sanificarle e che asciughino in fretta. Utilizzate ciabatte aperte? Prima di salire a bordo, ricordatevi di lavarvi i piedi, sempre.

Pantaloni corti. Sempre preferibili rispetto a quelli lunghi, che possono impregnarsi di sporcizia a terra che vi porterete a bordo.

Termometro. Qui vale la pena investire qualche euro di più: un modello “a pistola” a infrarossi digitale vi garantisce tempi di misurazione di pochissimi secondi. Non sarà assolutamente un peso prendere la temperatura a voi e al vostro equipaggio.

