VIDEO Ecco la boa intelligente. La sposti con un click sullo smartphone

Nel 2016, durante una regata di J/70 a Monaco, gli scafi stanno ciondolando in attesa che il Comitato di Regata sistemi il campo perché il vento è cambiato. Ci vuole tantissimo tempo. A Valentina Venturi, velista e ingegnere meccanico, balena in testa un’idea: “Ma perché non realizzare delle boe che si comportino come droni, in grado di mantenere una posizione precisa GPS senza bisogno di essere ancorate?”.

LA BOA CHE SI SPOSTA CON UN CLICK SULLO SMARTPHONE

Pensate ai vantaggi: da un lato nessuna fatica da parte del posaboe. Un ruolo “ingrato” nell’organizzazione delle regate, soprattutto dove c’è tanto fondo e ogni cambio di posizione della boa significa decine e decine di metri di cima issata e ricalata. E poi c’è il Comitato di Regata, che con un comando remoto, da telefono, può modificare la posizione della boa assecondando i cambiamenti del vento e garantendo ai partecipanti che il campo di regata sia sempre perfettamente sistemato.

E’ nata così SMark Buoy (Smark è la crasi tra le parole “Smart”, intelligente e “Mark”, boa in inglese): per capire come funziona da vicino, il nostro Luigi Gallerani è andato in Svizzera a farsi spiegare da Valentina tutti i segreti della boa intelligente che potrebbe rivoluzionare il mondo delle regate. QUI il sito web di SMark Buoy

SMARK BUOY, ECCO COME FUNZIONA

