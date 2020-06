Bentornati in barca! Mandateci le vostre foto da bordo, noi le pubblichiamo

Dal 3 giugno siete tornati a navigare in tutta Italia (QUI i comportamenti di buon senso da tenere a bordo): vi abbiamo chiesto di mandarci i vostri scatti in barca e non vi siete fatti attendere!

E siamo certi che arriveranno tantissime altre foto: pubblicheremo le più belle sul nostro sito, sulla nostra pagina Instagram e, magari, sul prossimo numero del Giornale della Vela! Vi basterà inviare i vostri scatti alla mail speciali@panamaeditore.it con una breve didascalia di descrizione della foto. Via libera al vostro estro e, perché no, anche alla vostra ironia! Come hanno fatto loro:

Patrizio Rosi ci invia la foto della “sua prima uscita di bolina con 18,5 nodi sul First 31.7 Mizar (Ita 14852)”. Al timone il suo amico Marco Baldini.

Valeria e Francesco Platania: “Finalmente in navigazione dopo lungo periodo di astinenza verso Siracusa per il 2 giugno a parte l’insolito freddo, in Sicilia con cappellino e giubbino, sono stati due giorni di veleggiata ad andare e tornare da Catania. Mia moglie affascinata come sempre mira il mare e l’orizzonte, accompagnati da un venticello al traverso è stata come la prima volta a vela. Venite in barca in Sicilia c’è tanto da fare e vedere lungo le nostre coste e le nostre Isole”. Il cappello di Valeria tradisce il suo passato “caprerino”!

Angela Treccani ci scrive dal lago di Garda: “Navigazione ai tempi del Covid. Anche se siamo congiunti la presenza di un amico impone distanziamento di almeno 1 metro e mascherine… Il piacere di planare sulle onde con il nostro Happyfly (Ufo 22) di stanza al circolo vela di Toscolano-Maderno non è modificato!

Buon vento a tutti”

Amos e Malina Bonfanti: “Buongiorno, siamo veramente onorati di potervi mandare qualche scatto sperando che rappresentino al meglio la nostra passione per il mare che ci tiene uniti!!

Siamo una giovane coppia (24 e 22 anni) del lago di Como che dalla fine del 2019 si è trasferita a La Spezia scommettendo sul mare. Ovviamente con noi ci siamo portati la nostra piccola grande barchetta, un Brezza 22 che già ci accompagnava su quel ramo del lago di Como.

Il fatto assurdo è che Hakuna Matata ebbe l’opportunità di toccare le acque del Golfo dei Poeti qualche settimana prima del lockdown quindi ci siamo trovati soli, in una nuova città e per lo più senza poter uscire in mare! Gli scatti in allegato fanno riferimento alla nostra prima uscita dopo il lockdown, abbiamo passato la mattinata a veleggiare dentro e fuori la diga come forsennati, pausa pranzo con sguazzetto a Lerici sotto il castello e aperitivo con cena a Portovenere!

Che giornata! Fair wind”.

Timothy Lucie-Smith ci manda questo scatto dalla Costiera Amalfitana semideserta, un vero paradiso. Tim, hai tutta la nostra invidia. Guardate cosa tiene in mano: è il suo fido retino da cacciatore di plastica. Timothy ha vinto il contest di Medplastic del 2018 ed è uno dei candidati alla vittoria anche in quello del 2019: decine e decine i chili di plastica che ha raccolto nelle sue navigazioni!



Così i ragazzi del Centro Velico Universitario di UniRoma: “Ragazzi Cari, buon pomeriggio. Noi accogliamo con gioia il vostro invito a mandare foto e ve ne inoltriamo alcune che abbiamo scattato nel fine settimana in occasione della ripresa del nostro corso skipper che si era interrotto a causa della pandemia lo scorso 9 Marzo”. Anna Pacella: “Come da recenti disposizioni, a distanza! Sabato 1 giugno, un’amica impegnata del trasferimento dello Show32 Giumar da Salerno ad Agropoli mi invita all’ultimo momento per accompagnarla:”Porta la cerata, forse piove”. Pronti! L’entusiasmo di ritornare in mare è più forte di un po’ d’acqua”.

