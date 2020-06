Ritorno in barca, mandaci le tue foto a bordo e noi le pubblichiamo!

Da oggi via libera alla navigazione in tutta Italia, ci si può spostare da regione a regione in mare e per raggiungere la propria barca. Il come ve lo abbiamo raccontato QUI, adesso chiediamo il vostro aiuto. Dopo mesi di “lockdown”, abbiamo bisogno di riempirci gli occhi e il cuore di vela.

MANDATECI LE VOSTRE FOTO IN BARCA!

Mandateci le vostre foto che documentano il vostro ritorno a bordo: pubblicheremo le più belle sul nostro sito, sulla nostra pagina Instagram e, magari, sul prossimo numero del Giornale della Vela! Vi basterà inviare i vostri scatti alla mail speciali@panamaeditore.it con una breve didascalia di descrizione della foto. Via libera al vostro estro e, perché no, anche alla vostra ironia!

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!