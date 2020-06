Si torna in barca! Scopri il numero di Giugno del Giornale della Vela

Benvenuti a bordo del numero di giugno del Giornale della Vela, in edicola e in digitale! Un numero ricco di grandi servizi e storie di mare, consigli utili, barche da sogno e accessori. Il numero giusto per ripartire. Ovviamente in barca!

Intanto vi diamo un piccolo assaggio di quello che troverete nelle 132 pagine del GdV di Giugno che vi aspettano, ricche di contenuti esclusivi.

SI TORNA IN BARCA!

Il “leitmotiv del numero, strillato in copertina, è “SI TORNA IN BARCA!”. In quattro grandi servizi vi sveliamo tutto quello che vi serve per vivere un’estate in barca a prova di virus. I nostri consigli per navigare, ormeggiare e ancorare sicuri, efficienti e soddisfatti; i gonfiabili e gli accessori per avere una barca più grande e allegra; i luoghi giusti dove navigare in sicurezza; le possibilità di divertirsi con un format di regate “smart e funny”. Insomma, una guida tout-court per godervi la vostra crociera, senza stress da Covid!

LA NOSTRA VITA IN TRIMARANO

Una famiglia di “irriducibili liveaboard” decide di navigare in multiscafo dalla Sicilia alle Bahamas. Siamo saliti a bordo con loro per farci raccontare come si prepara la barca per un giro del mondo e tanti consigli utili per vivere a bordo comodi e sicuri (con due bambini). Conoscerete la storia bellissima del navigatore Enrico Tettamanti, della sua compagna Giulia Azzalli e dei loro figli Aua e Kai. La loro casa? Un trimarano Neel 51!

DOSSIER PORTI 2020

Servizi di qualità, ma anche grande attenzione alla sicurezza e alla sanificazione: ecco quali sono le caratteristiche vincenti dei migliori porti (secondo noi) di Italia e del Mediterraneo.

ME LA COMPRO NUOVA OPPURE USATA

Cosa si trova sul mercato delle barche se avete un budget compreso tra i 70 e i 270 mila euro? Ecco la nostra guida con i modelli nuovi, tra i 30 e i 45 piedi, dei principali cantieri, con prezzo e caratteristiche. Ma non ci siamo dimenticati dell’usato…

LA PAROLA AI MIGLIORI

Cosa ci hanno raccontato i dieci finalisti del Velista dell’Anno TAG Heuer, il premio più prestigioso della vela italiana? Per voi dieci personaggi, dieci storie, dieci modi diversi di vivere la vela. Accomunati da una grandissima, inevitabile, passione.

IL MAX SIRENA PENSIERO

Con Luna Rossa fin dalla prima sfida, in mezzo due vittorie di Coppa America con Oracle e Team New Zealand, oggi è ancora alla guida del team italiano. Ecco che cosa pensa il velista che proverà a far sognare, ancora, gli italiani. E attenzione: non si parla solo di Coppa e Luna Rossa…

LE BARCHE DEL MESE

Siamo saliti per voi a bordo del catamarano Nautitech 46, una vera e propria casa al mare che va a vela, e vi portiamo alla scoperta di tutti i segreti di una barca stranissima, HReko, il cruiser definitivo secondo l’eccentrico progettista Joso Perkovic. Che ha previsto persino un tender integrato nella barca.

UN AIS PER AMICO

Assieme al navigatore oceanico Sergio Frattaruolo, vi sveliamo tutti i segreti di un dispositivo fondamentale per la sicurezza di bordo, in mare aperto e in acque affollate: come funziona, quali modelli scegliere, dove installarlo.

Questi sono solo alcuni motivi per cui salire a bordo del numero del Giornale della Vela di giugno. Troverete una bella intervista a Giancarlo Pedote, gli ultimi accessori sul mercato, tutte le novità dai cantieri, le curiosità, i consigli per le vostre crociere e molto, molto altro.

