“Papà non vendere la barca, lasciamela”. E ha vinto gli Europei. Intervista a Sergio Caramel

“Papà, non vendere il tuo Melges. Lo uso io con i miei amici”. Inizia così, più o meno, la bella storia di Sergio Caramel, velista e aspirante ingegnere aerospaziale. Ha messo su un team di appassionati e dopo una serie di grandi risultati in monotipo e minialtura è arrivato il titolo europeo Sportboat. Nella bella intervista con Mino Taveri e Bacci Del Buono Sergio, sesto dei finalisti del Velista dell’Anno TAG Heuer che vi presentiamo, ci racconta come ci è riuscito.

Fino al 6 giugno (quando finalmente scoprirete chi sarà il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020) vi porteremo a casa, giorno dopo giorno, le migliori storie e i grandi protagonisti della vela italiana. Le storie dei dieci finalisti che avete scelto voi, con oltre 78.000 voti sul sito del Velista dell’Anno. E che noi intervisteremo, uno per uno.

INTERVISTA A SERGIO CARAMEL

Come seguire il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020

Il Velista dell’Anno è organizzato dal Giornale della Vela (rivista leader della vela italiana dal 1975) con il naming partner TAG Heuer, noto brand svizzero di orologeria di precisione e in collaborazione con B&G.

Potrete seguirlo da martedì 26 maggio a domenica 7 giugno (alle ore 17, eccetto la Serata dei Campioni del 6 giugno, alle ore 21). Tutte le puntate rimarranno ovviamente a vostra disposizione, su tutte le nostre piattaforme!

