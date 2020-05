BARCHE USATE In vendita due chicche per la crociera sportiva

La barca dei sogni esiste? Forse si, e non è detto che dobbiamo comprarla nuova, anche l’usato offre ottime occasioni. E’ sempre più “popolato” il nostro nuovo mercatino degli annunci! Qui potete vendere e comprare barche, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi due barche usate che sono dei veri gioielli, delle vere e proprie rarità da aficionados. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

IMX 45

Una barca mito per gli amanti delle regate e della crociera sportiva. L’IMX 45 è una barca che ha segnato un’epoca e che ancora oggi continua a dire la sua in termini di velocità e prestazioni generali. La qualità della costruzione è quella che ha reso celebre il cantiere X-Yachts, con il celebre ragno strutturale e l’utilizzo di resina epossidica. Interni in linea con la vocazione sportiva della barca ma adatti anche alla crociera. Sotto tela frizzante e reattiva in tutte le condizioni.

FRERS 50

Cruiser-racer full carbon costruita in Svizzera da Logos Composites . 3 cabine 2 bagni. Veloce, marina ed elegante. Bellezza senza tempo in condizioni impeccabili da unico proprietario. Per chi ama la “mano” di German Frers su questo progetto se ne vedono alcuni dei più tipici tratti distintivi, come la leggera svasatura delle murate nella parte posteriore e la poppa dalle forme morbide e rotonde. La firma dell’archistar argentina è senza tempo.

