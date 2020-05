L’Occitane spicca il volo: il foiling sensazionale dell’Imoca firmato Manuard

La flotta Imoca 60 è tornata in acqua in Francia, in preparazione di quella che probabilmente sarà l’unica regata prima del Vendée Globe (partenza 8 novembre), la Vendée-Arctique-les Sables d’Olonne.

Tra le barche che hanno ripreso per prime l’attività c’è L’Occitane di Armel Tripon, uno degli Imoca 60 di ultima generazione di più recente varo. Si tratta di un progetto di Sam Manuard, il guru dei Mini 650 e dei Class 40, ed è una barca dotata quasi di un vero scow a prua, zona dove i volumi sono stati estremizzati. I foil sono forse i più grandi dell’intera ultima generazione Imoca, e i risultati delle prime navigazioni sono impressionanti in termini di stabilità del volo.