Il governo si dimentica della nautica. E rischia di metterla in ginocchio

“Per sopravvivere siamo pronti a trasferire le sedi legali delle nostre aziende di noleggio di imbarcazioni in Costa Azzurra”. Sono parole forti quelle di Simone Morelli, titolare di North Sardinia Charter, uno dei maggiori operatori italiani del charter nautico, consigliere di Confindustria Nautica.

GOVERNO MIOPE FAVORISCE I FRANCESI E AFFOSSA LA NAUTICA

Cos’è accaduto per arrivare a questo punto? L’Agenzia delle Entrate sta per recepire il monito della Unione Europea che modifica il calcolo dell’aliquota IVA sulla navigazione delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, con un incremento del 10% rispetto alla situazione attuale.

Mentre l’Italia si adegua anticipatamente alla direttiva europea, la Francia ha già rinviato l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (TVA in Francia, posticipando la discussione con la Comunità alla fine dell’emergenza Covid 19. Il risultato pratico è che chi noleggia un’imbarcazione da una società con sede in Francia pagherà il 10% in meno il noleggio rispetto ad una società con sede in Italia. Stiamo parlando di un settore vitale per la nautica italiana, composto da oltre un centinaio di aziende che danno lavoro a 6.000 addetti.

LA CURA MONTI NON HA INSEGNATO NULLA

Il governo, alle prese con richieste di rinvii di regole europee che in questo momento penalizzerebbero l’economia italiana, si è dimenticato, ancora una volta della Nautica. Scordandosi anche che questa norma, che porterebbe un ipotetico gettito ridicolo sulla carta, nella pratica non porterebbe nessun beneficio economico per le casse dello Stato.

Anzi, ridurrebbe il gettito previsto perché metterebbe in ginocchio il noleggio nautico italiano e anche la cantieristica che vende le proprie barche ai noleggiatori. Il risultato sarebbe un’andata di licenziamenti e fallimenti. La cura Monti, che nel 2012 tassò la nautica nella speranza di aumentare le entrate dello Stato, lo ha già dimostrato. Errare è umano, perseverare è diabolico.

