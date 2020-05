In memoria di Nic Johansen: la vela piange l’erede di Paul Elvstrom

Ci sono nomi del mondo della vela che quando se ne vanno lasciano un vuoto ma al tempo stesso una strada tracciata. Nic Johansen era uno di questi. Danese, figlio di Eric Johansen che nel 1954 insieme al leggendario Paul Elvstrom fondò la veleria che porta ancora oggi il nome del mitico Paul. Nic Johansen è l’erede ideale di un marchio iconico che ha rappresentato, e rappresenta ancora oggi, una pagina importante nel mondo delle vele da regata e da crociera.

È il CEO della veleria, Niels Bjerregaard, a ricordare l’importanza di Nic Johansen per il marchio e per il mondo della vela in generale:

Nic è stato ricoverato inaspettatamente in ospedale venerdì 22 maggio ed è morto poco dopo. Nic era un’autorità nel settore della vela, avendo lavorato per la maggior parte della sua vita nel settore in un modo o nell’altro. È stato anche un padre e un marito amorevole, lasciando la sua amata moglie Isabelle, i loro tre figli e nipoti.

Nic è stato una grande ispirazione per me e ho imparato molto da lui. I suoi molti anni nel settore, la sua lunga storia nella costruzione di vele risalente a suo padre e Paul Elvstrøm sono stati per me una risorsa inestimabile. La sua etica del lavoro e la sua determinazione sono state per me una grande motivazione.

Nic ha anche supervisionato la transazione che ha portato alla riunificazione del marchio Elvstrøm dopo diversi decenni di separazione. Il viaggio che abbiamo iniziato quasi tre anni fa era tutt’altro che finito e non sarà più lo stesso ora che non è più con noi. È stato un enorme privilegio aver lavorato al fianco di Nic ed è estremamente triste che ci abbia lasciato così presto.

