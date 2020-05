Un lettore ci scrive: “Per me, il passaporto sanitario, è una c….a pazzesca!”

E’ il tema del momento e ci aspettavamo che qualcuno facesse sentire la sua voce sul fantomatico “passaporto sanitario”, che il presidente della Regione Sardegna Solinas vorrebbe richiedere ai turisti. E quindi anche a chi, sull’isola, arriva in barca: come i tantissimi crocieristi italiani che, quest’estate, privilegeranno la navigazione verso mete nazionali. Andrea Kezich, armatore lombardo di un vecchio Dufour, è uno di loro. Ha le idee molto precise sul passaporto sanitario, come recita il titolo (richiamato, nella foto di apertura, dal celebre discorso di Ugo Fantozzi sulla Corazzata Potemkin ne “Il Secondo, Tragico, Fantozzi”).

Ecco cosa ha scritto al nostro direttore Luca Oriani: fateci sapere se siete d’accordo o no con un commento!

PASSAPORTO SANITARIO? LA RICETTA PER ALLONTANARE I TURISTI

Egr. dott. Oriani,

mi permetto di scriverle, e le sono grato se deciderà di dare visibilità a quanto ho da dire, sul tema del “passaporto sanitario” o “certificato di negatività”, come lo si voglia chiamare, che il signor Solinas Christian, governatore della Sardegna, vuole chiedere ai turisti che arriveranno sull’isola.

E quindi anche a chi raggiunge le coste sarde con una barca (di proprietà o a noleggio), come vorrei fare io (e tantissimi altri diportisti) quest’estate (sono un po’ stufo di stare a Milano, mi comprenderà). A quanto ho capito, per ottenere il passaporto potrebbero venire richiesti un test della saliva (ma qui siamo ancora in alto mare, non ci sono le certificazioni) o, molto più probabilmente, l’ormai famoso test sierologico.

E qui caro Oriani arriva il primo problema: da solo il sierologico non basta. Mi sono documentato: il test certifica la presenza di due tipologie di anticorpi. Una, la IGM, se siamo venuti a contatto con il Covid-19 in tempi passati, un’altra (IGG) se c’è un infezione in corso. Ma quello che il sierologico non ci dice è se l’infezione sia effettivamente causata dal coronavirus.

Come fare allora? Qualora uno risultasse positivo a uno degli anticorpi succitati, può levarsi il dubbio soltanto con un tampone (anzi, obbligatorio in caso di positività all’IGG). E arriva il secondo problema: il tampone accerta la mia negatività in quel preciso momento e i risultati mi vengono comunicati con tempi biblici. E nel frattempo, in attesa del verdetto, io dovrei stare in quarantena. Altro che barca, baie, borghi sul mare! Senza contare che nessuno mi assicura di poter contrarre il virus successivamente all’esito del tampone.

Poi si parla di “zone franche” in Sardegna in cui attendere gli esiti del test, di accelerazioni dei tempi su base regionale, di piani B. Ma parliamoci chiaro: dopo due test e una quarantena la mia vacanza sarebbe bella che rovinata.

Il passaporto sanitario è un’ottima ricetta per allontanare turismo e charter dalla Sardegna. Come direbbe Fantozzi, una “c….ta pazzesca”. Speriamo che sia solo un colpo di testa sardo e l’iniziativa di Solinas non venga replicata altrove…

Non sono un medico, ma l’unica soluzione, direttore, è il Buon Senso (in maiuscolo): distanziamento sociale anche in barca e nei porti, autocertificazione sullo stato di salute, termometro e tanta, tanta responsabilità individuale. Piccolissimi sacrifici per goderci le nostre meritate crociere in barca.

Andrea Kezich”

