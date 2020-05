VIDEO Velista dell’Anno TAG Heuer – Intervista a Marco Gradoni, l’indomito

Come ci si sente, a soli 16 anni, ad aver fatto la storia della vela? Ad aver compiuto un’impresa mai riuscita a nessuno prima d’ora? Marco Gradoni non sente alcuna pressione addosso, da vero campione qual è: ecco cosa ha raccontato, ai microfoni di Mino Taveri e Bacci Del Buono, il ragazzo d’oro che ha vinto tre mondiali Optimist di fila. Il primo dei dieci candidati finalisti al Velista dell’Anno TAG Heuer, il premio più prestigioso della vela italiana! Un Velista dell’Anno ripensato ed “espanso” nel tempo, un format unico, online, mai visto prima.

Fino al 6 giugno (quando finalmente scoprirete chi sarà il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020) vi porteremo a casa, giorno dopo giorno, le migliori storie e i grandi protagonisti della vela italiana. Le storie dei dieci finalisti che avete scelto voi, con oltre 78.000 voti sul sito del Velista dell’Anno. E che noi intervisteremo, uno per uno.

MARCO GRADONI, L’INDOMITO – L’INTERVISTA

CHI E’ MARCO GRADONI

Marco Gradoni, 16 anni, atleta del circolo velico romano “Tognazzi Marine Village”, ha vinto per tre volte di seguito il titolo mondiale nella classe giovanile Optimist, l’ultimo nel 2019, unico al mondo ad essere riuscito in questa impresa che gli è valsa anche il premio di “World sailor of the year”. “Da piccolo sognavo di fare il poliziotto, poi diciamo che negli ultimi anni ho cambiato idea, il mio sogno adesso è quello di fare il velista di professione”, ci ha raccontato.

“Non ho l’ansia di potere andare male in futuro, perché so che se faccio le cose come so fare posso andare bene anche in quello che verrà”, parole di un ragazzo che dimostra una maturità incredibile. “I miei compagni di squadra sono tutti miei amici, quindi se ho capito qualcosa che può aiutarli mi piace condividerla con loro“ , parole da vero uomo squadra.

E sui segreti della sua barca dice: “L’Optimist come grande segreto ha la sensibilità, devi sentire la barca, dove vuole andare e come, se sei bravo il timone non lo usi quasi mai. Poi il resto è tutta una questione mentale, devi essere forte di testa e concentrato”. Un ragazzo che a 16 fa i conti con la notorietà: “Sono contento della visibilità che mi hanno dato queste vittorie, ma non mi intimorisco, è qualcosa di cui posso solo essere felice e che mi può aiutare. Anche se il primo giorno che andai in barca a vela, a 7 anni, devo ammettere che ebbi abbastanza paura”. Al terzo anno di Liceo Scientifico questo ragazzo ha già fatto la storia della vela.

