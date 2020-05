Una webserie per raccontare come Luna Rossa stia provando a vincere la Coppa America

Una sfida senza eguali, la storia più antica del mondo dello sport. 1000 giorni, 100 professionisti, 1 sola ossessione: vincere la Coppa America, e vincerla per l’Italia. Arriva la webserie di Luna Rossa, “Challengers for now”: la prima delle due stagioni in programma, incentrate sulla sfida alla Coppa che il team sta portando avanti, sarà sui canali del team a partire dal 4 giugno. A giudicare dal trailer, che vi mostriamo qui sotto, sarà davvero imperdibile.

Che team ha saputo mettere in piedi Patrizio Bertelli! Questo è uno dei motivi per cui è tra i dieci finalisti del Velista dell’Anno TAG Heuer: martedì 29 maggio alle 17 pubblicheremo su tutti i nostri canali la nostra lunga intervista con Bertelli, il 6 giugno alle 21 scoprirete se sarà tra i vincitori del Velista dell’Anno!

TRAILER – CHALLENGERS FOR NOW

Il trailer precede le quattro puntate che saranno disponibili sul sito di Luna Rossa a partire dal 4 giugno e che descrivono, attraverso interviste ai team member e immagini esclusive, le vicende che sono dietro a un’impresa così affascinante come quella dell’America’s Cup.

È un percorso difficile ed estenuante, fatto di sacrifici e passione, di delusioni e successi, dove ogni componente del team si dedica con tenacia e determinazione ad unico obiettivo: vincere la Coppa America e portarla in Italia.

Questa serie originale condurrà gli spettatori nella quotidianità della base di Cagliari, seguendo gli allenamenti a terra e in mare, le riunioni dei progettisti, le attività dello shore team, e raccontando da un punto di vista unico l’avventura italiana alla conquista del trofeo più antico e ambito nel mondo dello sport.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!