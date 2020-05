I migliori posti in Italia dove navigare, ormeggiare, dare ancora quest’estate

Bandiera Blu 2020: ovvero, ecco quali sono le 407 spiagge e i 75 approdi migliori d’Italia del 2020. Durante il lockdown la natura si è ripresa molti spazi dove prima l’uomo l’aveva quasi portata a scomparire. Delfini e verdesche sono stati avvistati in tantissimi porti d’Italia, mentre nuotano spensierati tra le trappe vicino alla banchina. (Nella foto, il lido di Sirolo. Fonte immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sirolo-spiaggia.jpg)

L’Italia ora deve ripartire, dando il meglio di sé, soprattutto nel turismo. Un punto da cui partire sicuramente sarà la qualità del proprio mare e delle proprie coste. I luoghi migliori? Eccoli qua!

Bandiera Blu 2020: 407 spiagge e i 75 approdi top

Quali sono le località italiane in cui si può fare il bagno in acque fantastiche (e incontaminate), godendo anche però di servizi per arrivarci e passare una bella vacanza?

È questo il senso della bandiera blu, riconoscimento che viene dato dalla FEE Italia (relativamente alla nostra penisola) e che tiene in considerazione la pulizia delle spiagge, qualità dell’acqua e servizi offerti (qui tutti i parametri)

Bandiera Blu 2020: quante bandiere blu esistono?

Esistono due tipi di Bandiera blu:

Quella delle spiagge certifica la qualità delle acque di balneazione e dei lidi.

Bandiera blu degli approdi turistici assicura la pulizia delle acque adiacenti ai porti.

In Italia la qualità dell’acqua viene certificata dall’ARPA di ciascuna regione, cioè l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Il tutto con il supporto del Ministero della Salute.

Quali sono i parametri per l’assegnazione

L’assegnazione della bandiera blu, che vale solo per un anno (e può essere revocata in qualsiasi momento), è fatta se la località che si candida rispetta 30 parametri imperativi, più 3 “guida”. C’è un questionario a cui deve rispondere il singolo candidato, ma poi spetta ad una Commissione Tecnica Giudicante che analizza tutta una serie di elementi, dati e materiale per decidere o meno l’assegnazione.

Per ottenere la Bandiera Blu, oltre ad acque “eccellenti”, fondamentale è la messa in atto di buone pratiche ambientali, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità.

In Italia ci sono casi virtuosi come Marina Cala de’ Medici o il Marina di Varazze che da rispettivamente 10 e 12 anni consecutivi ottengono l’ambita bandiera. Come fanno? Oltre alla qualità dell’acqua, con la iniziative di tutti i tipi come azioni ambientali, campagne d’informazione, progetti e approfondimenti sul patrimonio faunistico marino.

