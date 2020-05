Velista dell’Anno TAG Heuer, domani inizia e sarà indimenticabile! Ecco come seguirlo!

I grandi protagonisti degli “Oscar della vela”

Comodamente da casa, dall’ufficio, ovunque voi siate, conoscerete le formidabili storie in diretta di indimenticabili personaggi: dal patron di Luna Rossa, l’AD di Prada Patrizio Bertelli (che racconta fatti inediti della sua vita di velista) al più forte marinaio del momento, Ambrogio Beccaria, degno erede di Giovanni Soldini.

Incontrando anche i giovanissimi come Marco Gradoni, 16 anni, tre volte Campione Mondiale della classe giovanile Optimist, primo nella storia della vela mondiale. Incredibile la storia degli atleti paralimpici Fabrizio Olmi e Davide Di Maria, vincitori del campionato del mondo. Altrettanto eccezionale la storia di Elio Somaschini che ha girato il mondo per 20 anni su una barca, usando solo le mani per orientarsi nell’immensità dell’oceano. O quella di Andrea Barbera, che ha circumnavigato la Sicilia in solitario su un mini catamarano. Non manca un team di 82 ragazzi del PoliTo Sailing Team, del Politecnico di Torino che hanno vinto con una barca da loro costruita al 75% in materiali riciclabili. E ancora Sergio Caramel, giovane asso dell’altura, o Caterina Degli Uberti e Giulia Ancillotti e Giulia Grilli e Pietro Jan Bellot, specialisti dell’intramontabile Hobie Cat.

I quattro momenti chiave del Velista dell’Anno TAG Heuer 2020

26 MAGGIO – LA PUNTATA INTRODUTTIVA. Martedì 26 maggio, alle ore 17, una grande puntata introduttiva in cui verrà raccontato in video, su tutti i nostri canali (sito internet, youtube, Facebook, Instagram) tutto quello che c’è da sapere sul Velista dell’Anno TAG Heuer 2020: a condurre il noto giornalista sportivo Mino Taveri e il social-anchorman del Giornale della Vela Bacci Del Buono.

27 MAGGIO/5 GIUGNO – LE INTERVISTE AI 10 FINALISTI. Dal 27 maggio al 5 giugno andranno in onda alle ore 17 (sempre su tutte le piattaforme social del GdV) gli incontri con i 10 candidati finalisti, uno per giorno.

Questo il palinsesto delle interviste ai finalisti:

27 maggio – Marco Gradoni

28 maggio – Caterina Degli Uberti / Giulia Ancillotti

29 maggio – Patrizio Bertelli

30 maggio – Elio Somaschini

31 maggio – Fabrizio Olmi / Davide Di Maria

1 giugno – Sergio Caramel

2 giugno – Giulia Grilli / Pietro Jan Bellot

3 giugno – Andrea Barbera

4 giugno – Ambrogio Beccaria

5 giugno – PoliTo Sailing Team

6 GIUGNO – CHI SONO I VINCITORI: LA SERATA DEI CAMPIONI. Sabato 6 giugno, alle ore 21, andrà in scena su tutti i nostri canali la Serata dei Campioni. Soltanto allora scoprirete chi sarà il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020 e i vincitori di tutti gli altri premi. Proprio come negli Oscar vengono assegnati ben otto premi di specialità: il Velista dell’Anno TAG Heuer, TAG Heuer Performance, Innovation, #don’tcrackunderpressure, Young, Most Voted e i premi speciali TAG Heuer Tribute e Passion. A tutti andrà uno splendido TAG Heuer Personalizzato “45 anni VELA” (ve ne abbiamo parlato QUI).

7 GIUGNO – IL “DOPO-VELISTA”. Domenica 7 giugno, alle 17, proprio è previsto uno spazio “dopo-festival” in cui, in diretta sulle piattaforme social del Giornale della Vela, saranno collegati tutti i vincitori del Velista dell’Anno. Vincitori con cui voi potrete interagire in diretta e porre domande senza remore.

Come seguire il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020

Il Velista dell’Anno è organizzato dal Giornale della Vela (rivista leader della vela italiana dal 1975) con il naming partner TAG Heuer, noto brand svizzero di orologeria di precisione e in collaborazione con B&G.

Potrete seguirlo da martedì 26 maggio a domenica 7 giugno (alle ore 17, eccetto la Serata dei Campioni del 6 giugno, alle ore 21):

PUOI AVERE ANCHE TU L’OROLOGIO DEL VELISTA DELL’ANNO! CLICCA SUL BANNER QUI SOTTO

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!