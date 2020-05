Barca, cosa si può fare e cosa no dal 3 giugno. Contagi permettendo

Saremo veramente liberi di andare in barca da mercoledì 3 giugno, circolando liberamente in tutta Italia? Ce lo chiediamo tutti e la risposta è SI. Ma non è così scontato. Vediamo perché. Lasciamo la parola al ministro degli affari regionali Francesco Boccia, il più titolato a rispondere al quesito.

Ecco cosa ha dichiarato al TG1: “Il criterio per la riapertura del 3 giugno sarà il numero dei contagi. Finora stiamo ottenendo risultati straordinari…. Noi ci auguriamo che ci sia un basso rischio in tutta Italia, altrimenti sarà inevitabile prendere il tempo che serve. Mercoledì 27, giovedì 28 o venerdì 29 il ministro Speranza farà le valutazioni e poi ci sarà un Cdm (consiglio dei ministri) per un’ultima valutazione sulla mobilità tra regioni”.

Tradotto, sino a venerdì 29 valuteranno l’andamento dei dati per intervenire tempestivamente ed evitare di creare squilibri tra regione e regione. Fondamentali sono i dati successivi al 18 maggio, quando è iniziata la vera fase 2.

Quindi, contagi permettendo, ecco cosa dovrebbe accadere dal 3 giugno…

Posso uscire in barca in giornata e per più giorni?

Dal 3 giugno assolutamente si, anche superando i confini regionali ma non i confini esteri. Ad oggi non è ancora chiaro se verrà sancito un patto tra nazioni europee per la riapertura delle frontiere.

Con chi posso uscire in barca?

Con chi vuoi, a patto di rispettare i limiti di carico massimo persone dichiarato per ogni imbarcazione.

Inoltre, se imbarchi persone che non fanno parte del nucleo con cui hai passato il lockdown in casa dovresti mantenere la distanza di una persona per ogni metro lineare dell’imbarcazione e indossare la mascherina quando restate in ambiente chiuso. Obbligatorio l’uso di igienizzante per le superfici, sia che navighiate in famiglia che con amici.

Che precauzioni devo tenere per ormeggiare e disormeggiare?

Devi indossare la mascherina (e i guanti sono consigliabili) e devi esigere che l’ormeggiatore ne sia anche lui dotato.

Posso dormire in barca?

Si, come se fosse la tua seconda casa.

Con chi e come soggiornare in barca?

Nel caso tu intenda dormire e stare a bordo con il nucleo famigliare abituale non devi tenere nessuna accortezza ulteriore rispetto a ciò che hai già fatto.

Se intendi ospitare altre persone che non fanno parte del tuo nucleo abituale, questi devono dormire in altre cabine e va mantenuta la distanza di un metro tra persona e persona. Obbligatoria l’igienizzazione delle superfici.

I miei amici devono essere sottoposti a misure sanitarie particolari prima di farli salire a bordo?

No, ma qui scatta il buon senso. Devi aver verificato le sue condizioni di salute e fidarti delle rassicurazioni che ti fornisce.

Posso fare il bagno salendo e scendendo dalla barca?

Si, certo. E senza dover utilizzare alcun dispositivo sanitario. Buona norma è quella di usare un asciugamano personale per ciascun membro dell’equipaggio e non scambiarselo tra le persone.

Posso dormire in rada, all’ancora?

Certo, ma devi osservare ovviamente la distanza di almeno due metri tra una barca e l’altra.

Come mi devo comportare in banchina all’ormeggio con l’equipaggio della barca vicina?

Devi pretendere che venga mantenuta la distanza di due metri tra persona e persona. Ad esempio, se stai ormeggiando e l’equipaggio della barca vicina ti vuole dare una mano per non correre il pericolo di toccarsi tra scafo e scafo, puoi pretendere che indossino le mascherine e, soprattutto, vanno mantenute le distanze di sicurezza tra persone.

Posso noleggiare una barca?

Si, assolutamente. Dal 3 giugno puoi recarti fuori dalla regione dove hai affittato la barca, ma senza varcare i confini nazionali. Ad oggi non è ancora chiaro se verrà sancito un patto tra nazioni europee per la riapertura delle frontiere.

Ci saranno dei controlli a cui dovrò sottopormi se noleggio una barca?

Si, è prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell’equipaggio con cadenza giornaliera. L’equipaggio dovrà avere cura inoltre di impedire l’accesso a bordo ad estranei durante la sosta in porto o in marina. Chi vive nella stessa unità abitativa potrà condividere l’alloggio in cabina. Per i non conviventi valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali, ovvero una persona ogni metro di lunghezza lineare dell’unità, compresi i membri di equipaggio, a meno che gli ospiti presenti non vivano insieme.

Se noleggio una barca con skipper, cosa devo chiedergli?

Innanzitutto il locatore deve certificare la buona salute dello skipper e/o hostess. Il personale imbarcato, oltre a chi noleggia, deve periodicamente effettuare accertamenti sanitari (sierologico/misura temperatura) dimostrabili.

Deve inoltre soggiornare in ambiente diverso da quello del nucleo che ha noleggiato la barca e mantenersi sempre a distanza di sicurezza.

E per quanto riguarda la locazione? Si può fare?



Si, alle unità da diporto in locazione si applicano le stesse norme di prevenzione previste per le imbarcazioni private. Sono consentiti alloggi nella stessa cabina a persone che vivono nella stessa unità abitativa. Il locatore è tenuto a sanificare, anche in caso di utilizzo ad ore dell’imbarcazione, tutti i locali – compresi quelli motori e servizi – così come dovrà dotarsi di adeguate provviste di prodotti igienizzanti oltre a cartellonistica informativa, redatta in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulla necessarie misure igieniche da adottare. Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l’equipaggio.

Cosa accadrà nei porti?

I gestori di porti turistici devono dotarsi di appositi cartelli informativi, in italiano ed in inglese, sulle misure comportamentali da rispettare, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, l’installazione di dispenser di igienizzante sui pontili, la limitazione degli spostamenti, i divieti di assembramenti e il rispetto del distanziamento sociale.

Riprendono i corsi pratici per la patente nautica?

Si, rispettando le linee guida delle norme di sicurezza di distanziamento sociale e di informazione previste dal protocollo concordato tra governo e regioni salvo differenti provvedimenti emanati dalle singole regioni.

