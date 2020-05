Bordeggiare sfiorando gli scogli in solitaria? Fatto! VIDEO

Ci hanno giustamente insegnato che i principali nemici delle nostre barche a vela sono gli scogli dai quali dobbiamo tenerci sempre a debita distanza. La teoria dice questo. Ma c’è chi riesce con grandi capacità tecniche, e una barca come il J80 che consente una grande manovrabilità, di virare a un soffio dalle pietre in passaggi strettissimi, il tutto in solitario.

Non ci credete? Allora dovete dare uno sguardo a questo video, dove questo signore, non giovanissimo per altro, con tanto di elegante cappello in testa, si destreggia incredibilmente in passaggi strettissimi.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!