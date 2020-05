La batteria di questo smartwatch da barca dura 24 giorni (grazie al sole)

Dopo il lancio dello smartwatch “tuttofare” quatix 6, di cui vi abbiamo parlato QUI, Garmin presenta una nuova “chicca”. Si tratta del quatix 6X Solar, l’ultimo nato della nuova serie di smartwatch multisport con funzioni dedicate al mondo nautico, dotato di un display transflettivo a colori da 1,4 pollici con integrato il Power Glass solar in grado di immagazzinare ed accumulare l’energia solare per prolungare la durata della batteria ovunque ti trovi.

FINO A 24 GIORNI DI AUTONOMIA

Gli utenti possono controllare rapidamente il livello di ricarica direttamente sul polso tramite un widget dedicato, per ottenere un’indicazione in tempo reale di quanta energia abbia accumulato tramite il Power Glass. La prestazione della batteria del quatix 6X Solar è fino a 21 giorni in modalità smartwatch, che può arrivare fino a 24 giorni tramite la carica solare nelle migliori condizioni di irraggiamento. Inoltre, grazie al nuovo Power Manager personalizzabile, gli utenti possono anche vedere e controllare come le varie impostazioni ed i sensori influiscano sulla durata della batteria e persino regolarne le modalità di risparmio per prolungarne la durata.

COMPAGNO DI BORDO

Che sia a motore o a vela fa poca differenza, il nuovo Garmin quatix 6x Solar è l’ideale compagno di avventure per vivere la tua passione in mare grazie alle nuove funzioni dedicate. Infatti, si collega direttamente in modalità wireless ai chartplotter multifunzione compatibili per tenere sotto controllo numerosi sensori di bordo dell’imbarcazione direttamente sull’orologio e, tramite il ricetrasmettitore GNT 10, si connette a tutte le reti NMEA 2000.

Potrere tenere sotto controllo velocità, profondità, temperatura, la gestione dell’autopilota, il salvataggio dei waypoint sul chartplotter direttamente dal vostro polso, l’impianto di intrattenimento Fusion e tutte le funzioni specifiche per la navigazione a vela, informazioni sulle maree, funzione MOB (man overboard) e molto altro ancora.

quatix 6x Solar supporta la cartografia BlueChart g3, che integra i contenuti Garmin con il meglio dei dati Navionics, e permette di sfruttare le migliorate funzioni SailAssist, come la Virtual Starting Line e la sincronizzazione del countdown regata con la barca Comitato per tagliare al momento giusto la linea di partenza.

Se associato a uno dei comunicatori satellitari Garmin della serie inReach, darà la certezza di essere sempre rintracciabili, in qualunque punto del mondo si decida di andare con la propria imbarcazione. Sarà infatti possibile rimanere in contatto con i propri cari, fornendo loro indicazione dei propri spostamenti in tempo reale e, in caso di emergenza, attivare la richiesta di soccorso attraverso la rete globale Iridium e la stazione internazionale GEOS, attiva 24 ore su 24.

NON SOLO BARCA

Il nuovo sportwatch Garmin non funziona solo in barca, ma vi assiste nella vita di tutti i giorni. Oltre a ricevere e-mail, messaggi di testo e avvisi direttamente sull’orologio con la funzione Smart Notification, consente di effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay, ascoltare musica attraverso cuffie Bluetooth e praticare attività con il supporto del più completo monitoraggio del proprio stato di forma fisica e con funzioni dedicate a sport e fitness.

Il sensore di frequenza cardiaca da polso di quarta generazione e il sensore Pulse Ox2 forniscono maggiori dettagli alle attività fitness, misurando anche il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, quatix 6x Solar dispone di funzionalità multisport che contraddistinguono da sempre i prodotti Garmin, rendendoli fondamentali per chi pratica running, escursioni, nuoto, sci, canottaggio, golf, SUP e molto altro.

Fornisce a chi lo indossa indicazione sul numero di passi compiuti durante il giorno, la distanza totale percorsa, le calorie bruciate dalla mezzanotte, i piani di scale fatti, le ore di sonno, il consumo calorico derivante dall’attività fisica registrata, l’obiettivo quotidiano da raggiungere e il relativo countdown di passi ancora da percorrere. Tutti questi dati vengono caricati sull’app Garmin Connect per tenere sotto controllo i risultati con il passare dei giorni.

Il nuovo quatix 6X Solar è disponibile con doppio cinturino QuickFit in titanio e in silicone blu cirrus al prezzo di 1149 € IVA inclusa.

SCOPRI TUTTE LE NEWS DI TECNICA, ACCESSORI & PRATICA

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!