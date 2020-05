Vendée-Arctique-les Sables d’Olonne: gli Imoca 60 alla sfida del Grande Nord, Pedote c’è!

Se il grande Sud è il fascino del giro del mondo, del Vendée Globe in solitario senza scalo e assistenza, il grande Nord è la suggestione di una nuova regata della classe Imoca. Stiamo parlando della Vendée-Arctique-les Sables d’Olonne, regata in solitario di 3600 miglia, con partenza da Les Sables, una boa virtuale a nordovest dell’Irlanda, le Azzorre da lasciare a sinistra, e un arrivo ancora a Les Sables d’Olonne.

La Classe Imoca 60 ha avuto infatti la necessità di ripensare il suo programma di regate d’avvicinamento in vista del Vendée Globe, che partirà l’8 novembre, dato che l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare le transatlantiche in programma in Primavera.

La Vendée-Arctique-les Sables d’Olonne diventa quindi una regata cruciale per tanti motivi: un test tecnico per barche e skipper, nonché miglia importanti per chi deve ancora centrare la qualifica al giro del mondo. E poi c’è il fascino di una regata che si correrà tutta nelle acque dell’Atlantico del Nord, con rotte inedite per gli Imoca, con le imbarcazioni foiler di ultima generazione che metteranno a punto le ultime modifiche fatte in cantiere durante l’inverno in vista del Vendée. Non è nota ancora la lista degli iscritti, che verrà annunciata a inizio giugno, ma certamente sulla linea di partenza ci sarà anche Giancarlo Pedote sulla sua Prysmian Ocean Racing, ormai lanciato verso la realizzazione del sogno Vendée Globe. Lo skipper toscano ha commentato così al Giornale della Vela il percorso della regata: “Secondo me questa regata, il suo percorso e la sua organizzazione, sono un’ottima idea. Sarà l’unica regata lunga dell’anno prima del Vendée Globe e permetterà di esplorare zone geografiche e quindi meteorologiche differenti. Spingersi così a nord significa non solo poter testare il grande freddo, ma anche percorrere delle miglia in una zona con un buon regime depressionario che permetterà alle barche nuove di essere rodate e alle barche già varate di confermare la buona preparazione del cantiere invernale, un punto da validare per tutti. Sono motlo contentdo di prendere la partenza di questa regata, che sarà un buon test prima del Vendée Globe“.

