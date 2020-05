Qui trovi il meglio dei prodotti Made in Italy per attrezzare la tua barca

Se stai cercando l’accessorio giusto per dare nuova vita alla tua barca, c’è un e-commerce che fa per te. Con oltre 10.000 articoli in vendita, Nautica Geba è un vero e proprio “paese dei balocchi” per il velista. “Abbiamo un’esperienza pluridecennale”, ci ha raccontato il CEO dell’azienda Domenico Petruzzella. “Non solo per quanto riguarda la vendita di prodotto. Abbiamo un team tecnico pronto a intervenire per fornirvi supporto nell’installazione e in grado di consigliarvi al meglio per far rendere al 100% il vostro acquisto. In più siamo in grado di offrire prezzi assolutamente concorrenziali”.

I MIGLIORI PRODOTTI MADE IN ITALY PER ATTREZZARE LA VOSTRA BARCA

Sul portale troverete accessori elettrici e strumentazione elettronica, prodotti per la manutenzione della barca, attrezzature di bordo, accessori per l’ancoraggio e l’ormeggio, dotazioni di sicurezza, ferramenta nautica, idraulica, impianti, arredi nautici, luci. E molto, molto altro.

Più di 10.000 prodotti in catalogo, dicevamo. “Su Geba avrete a disposizione i migliori marchi, frutto di una nostra selezione negli anni: un particolare occhio di riguardo lo riserviamo alle eccellenze Made in Italy”, prosegue Petruzzella. Per citarne alcuni: Veleria San Giorgio, CEM Pumps, San Giorgio Sein, Marco, Hella Marine e DHR LTD, Quick, Ma-Fra e Veneziani. Acquistare un prodotto su Nautica Geba è semplice e intuitivo, bastano pochi click. Le consegne avvengono in 24/48 ore e se non siete soddisfatti dell’acquisto, potrete restituire i prodotti e verrete rimborsati.

NAUTICA GEBA NON E’ SOLO ACCESSORI

Nautica Geba non è solo vendita di accessori. L’azienda barese offre servizi professionali di progettazione di impianti elettrici navali e nautici, installazione e collaudo degli strumenti di automazione di bordo, riparazione e installazione di apparati elettrici.

E ancora lavori di carrozzeria, verniciatura e ripristino vetroresina, installazione di rivestimenti sintetici. Il tutto è ottimizzato da un servizio di project management per seguire tutte le fasi e coordinare al meglio i lavori degli artigiani interni dell’azienda.

SCONTI PER I LETTORI DEL GIORNALE DELLA VELA!

Per i lettori del Giornale della Vela Nautica Geba ha ideato un codice sconto del valore del 10% per un anno su tutti i prodotti (tranne per la sezione “angolo occasioni” e “usato”), senza limiti di utilizzo per un anno. Utilizzare il coupon è semplice, vi basterà inserire il codice “giornaledellavela” al momento dell’acquisto.