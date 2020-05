Melges 15: per i giovani e le scuole vela con la firma degli “archistar” Reichel/Pugh

Il cantiere americano Melges Performance Sailboats, famoso per la produzione di monotipi da regata, ha lanciato sul mercato una deriva di 15 piedi, il Melges 15, adatta ai più giovani, alle scuole vela e non solo. Il progetto è degli “archistar” Reichel/Pugh, studio di designer cult specializzato nel disegno di barche sportive di ogni misura. Il risultato è una deriva che negli intenti vuole essere facile da gestire, adatta anche ai meno esperti, ma al tempo stesso adrenalinica con prestazioni frizzanti.

Per ottenere questo obiettivo i progettisti hanno concepito una carena dalla forma piatta che facilità la planata al lasco e aumenta il momento raddrizzante di bolina, grazie anche alla presenza di un piccolo spigolo all’estrema poppa. Forse la barca perderà qualcosa in termini di spunto nelle brezze leggere, ma essendo una deriva nata anche per gli esordienti nel mondo della vela la priorità era quella di offrire una carena all round e prima di tutto molto stabile.

L’equipaggio navigherà sfruttando le cinghie in pozzetto per “schienare” e non sarà necessario l’utilizzo del trapezio. Il piano velico prevede una randa square top di 8,7 mq e un fiocco di 3,7, più un asimmetrico di 14,5 mq.

Lungh. 4, 57 m

Largh. 1,67 m

Immersione 0,8 m

Equipaggio 2

www.melges.com

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!