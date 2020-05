VIDEO Come effettuare la corretta manutenzione al vostro winch

Si torna in barca: dopo una lunga assenza dovrete dedicare il giusto tempo al controllo dell’attrezzatura di bordo. Molti crocieristi tendono a sottovalutare tutto ciò che “non si vede”. Come, ad esempio, gli ingranaggi interni degli winch. Avere i verricelli in buona salute vi eviterà problemi in navigazione. Assieme a Stefano Tacchi del Tech Team di Harken Italy, vediamo, passo dopo passo, come operare una corretta manutenzione dei winch.

VIDEO – COME EFFETTUARE LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI WINCH

