FASE 2, 110 operatori del charter contro Assonautica

Ieri è uscito un comunicato di Assonautica (associazione composta attualmente da 20 Camere di commercio, 35 Assonautiche provinciali e una Unioncamere regionale) dal titolo “Charter: ad oggi nessuna restrizione particolare” (TESTO QUI): la comunicazione ha causato una “rivolta” degli operatori del noleggio che replicano con un comunicato, firmato da 110 aziende, in risposta a quello di Assonautica ponendo l’accento sui limiti all’attività imposti dalle linee guida ministeriali e sull’importanza di un’informazione corretta. Eccolo:

“In ordine al comunicato di Assonautica – “CHARTER: AD OGGI NESSUNA RESTRIZIONE PARTICOLARE” – firmato ieri dal Vice presidente Marino Masiero, gli operatori del settore non possono che essere in disaccordo con quanto affermato, probabilmente a causa di una scarsa conoscenza delle modalità di lavoro delle nostre aziende e delle problematiche del noleggio e della locazione.

Chi ha avuto modo di essere informato direttamente dell’andamento della gestione delle linee guida ministeriali, e non per sentito dire, è a conoscenza che la bozza prevedeva un limite di una persona imbarcabile per ogni 1,5 metri di lunghezza. Limite poi abbassato, non certo per opera di chi evidentemente lo ignorava, a 1 solo metro.

E’ uno solo uno dei limiti all’attività, che come si vede esistono, anche se questo è per la gran parte gestibile.

Un secondo e più pesante limite riguarda l’impossibilità di ospitare due persone non conviventi nella stessa cabina. Come ad esempio sono un padre divorziato e i figli che vivono con la mamma, oppure due giovani fidanzati o una coppia di amiche/i. Anche questo è apparentemente ignorato dal dott. Masiero. A questo proposito, è appena il caso di ricordare che proprio Assonautica, con una lettera pubblica indirizzata al governo, aveva chiesto di equiparare la barca alla casa. E’ difficile non constatare l’affinità fra le due cose.

Peraltro trattandosi di decisioni già assunte ed evidentemente frutto del lavoro delle scorse settimane, è quanto mai paradossale che nello stesso comunicato il Presidente di Assonautica annunci che “stiamo quindi componendo un dossier da portare al tavolo di lavoro”.

Riteniamo che il nostro settore meriti molta più attenzione, soprattutto da parte di chi non lo conosce a fondo e non lo rappresenta e che gli operatori vadano informati in maniera puntuale. Dire che non esistono particolari restrizioni equivale ad esporre – solo loro, non chi si limita a scrivere comunicati stampa – a rischi e sanzioni”.

Gli operatori firmatari:

A.M.

ADT

Aladar Sail

Altamarea

Altura Vela

Amaremare Boat

Asinara catamaran charter

Asinara Charter Service

Asinara Garbo Charter

Asinara Sailing School

Azzurro Charter

Barcando Charter

Blu e Blu

Blue Dream Charter

Blumare Service

C.N. Brovelli

Cagliari Sailing Charter

Calabria Adventure

Capo Sud

Capo Testa Yachting

Carloforte Sail Charter

Casa & Barca

Cayotardo Charter

Compagnia delle onde

Consorzio Asca Charter

Cruise Service Yachts

Cruising Charter

CS Charter

Diving Malesh

Dream yachting

Elisea Charter

Eolian Sailing Charter

Euro Sail Charter

Expensive Toy Charter

Fada Charter

Fiart Rent

Free Charter

Free Time and Sailing Charter

Gais Charter

Geosail

GO Sail

HO Sail

Holiday and Sail

Il Mare a Vela

Iniziative nazionali

INTI Charter

Invento Sailing

Islands Sailing Cruise

Isoleinvela La Maddalena

Isoletta Sail

Jet Sea

L’Agorà

Lacinia Yacht Service

Laguna Blu Charter

Lepanto Marine

Lisa Charter e Service

Luise Groupe

Lybra

Mare Vento Charter

Mari Mari Charter

Marina di Verbella

Marinanow

Mediterranea Charter

Megan

Miceli Vela

Mikasa Charter

Mondovela

Nautica Ispra

Navigatio

North Sardinia

Parallelo 38 Charter

Petag

Pigramare

Reghion

Sail Adventure

Sail and experience

Sail and Travel Egadi

Sail Egadi

Sailing Italian Charter

Sailing Race Service

Sailover

Sardegna Navigando

Sardinia Sail

Sardinia Sailing Tour

Sardinia Yachting

Sardiniaweek

Sea Folk Charter

Sea la Vie Charter

Sea Otter

Seafever

Sicilia Vela

Smeraldaboats

Solcio

Spartivento Charter

Spartivento Holiday

Sun Charter

Sun Sea and Culture

Sun Sicily Charter

Tempo di mare

Tharros Charter

Unmaredigusto

Veliana Charter

Vento Apparente

Wind

Wind Sardinia Sail

Yachting Charter

Yachting in Sardinia

ISYBA – Italian Ship and Yacht Brokers Association

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!