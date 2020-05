Segui le nostre dirette della settimana con i grandi protagonisti della vela

Da oggi c’è un altro buon motivo per seguirci anche su Instagram, su Facebook e iscrivervi al nostro canale Youtube! Oltre alle migliori foto e video di vela abbiamo preparato per voi un vero e proprio “palinsesto” di interviste in diretta a tu per tu con la nostra redazione, con gli esperti e i grandi personaggi della vela.

Saprete come va il mercato delle barche da chi le costruisce, le tendenze e le ultime novità in tema di prodotti per la barca e accessori. Inoltre vi sveleremo tutti i trucchi per navigare meglio assieme ai professionisti della vela e conosceremo grandi campioni. Ai quali potrete fare tutte le domande che vorrete “live”. Cosa state aspettando? Stay tuned, vi portiamo la vela in casa!

IL PALINSESTO DELLE NOSTRE DIRETTE SETTIMANALI (19-23 MAGGIO)

Martedì 19 maggio, ore 18 – “Due Bordi con… Enrico Zennaro” (sponsored by B&G). Assieme al velista chioggiotto Enrico Zennaro, un grande esperto della vela d’altura e non solo, ci addentreremo nel mondo della vela sportiva. Enrico vi svelerà tutti i segreti per far “correre” la vostra barca e settarla al meglio. Su Facebook e Youtube

Mercoledì 20 maggio, ore 18 – “Non c’è marinaio senza tempo”. Vi racconteremo come l’orologio ha rivoluzionato la navigazione. Avremo con noi Andreas Albeck, direttore marketing di Tag Heuer Italia e Matteo Zaccagnino (direttore di Barche a Motore e Top Yacht Design, oltre che grande esperto di orologi), per fare un viaggio nella storia dell’orologeria nautica. E ci raggiungerà anche il navigatore italo-brasiliano Elio Somaschini, l’uomo che ha navigato 20 anni senza strumenti usando solo le mani e un orologio: scopriremo come ha fatto. Sarà una diretta imperdibile! Su Facebook e Youtube

Giovedì 21 maggio, ore 18 – “Trucchi di bordo: la pesca in crociera”. Chi va in barca spesso si trova a dover navigare per lunghe tratte: e allora perché non approfittarne per pescare alla traina? Di questa tecnica parleremo con il nostro velista/pescatore Mauro Giuffrè, che vi svelerà anche tutte le altre tecniche da utilizzare in barca per insidiare tantissime prede diverse, dalle palamite alle spigole, dalle seppie ai pagelli. Bolentino, con il vivo, eging etc… Su Instagram, Facebook e Youtube

Sabato 23 maggio, ore 18 – “I Figli del Vento: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò” (sponsored by B&G). Andremo a conoscere due fortissimi agonisti, specialisti della classe 470. Nonché l’equipaggio favorito per un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Su Facebook e Youtube

