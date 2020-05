Hai una barca o sei una società di charter? E’ l’ora di allargare il tuo business

Mai come quest’estate sarà bello navigare in Italia: i nostri mari saranno meno affollati e si potranno visitare posti spettacolari e Marine come in bassa stagione. Aggiungiamoci il fatto che la barca è il luogo più sicuro del mondo e capirai che nulla è perduto.

Anzi, è il momento più azzeccato per noleggiare la tua barca in modo tale da farla rendere, anche quando è all’ormeggio: noi della redazione vi avevamo già parlato del portale letyourboat.com che è sicuramente la soluzione giusta. In questo periodo il noto marketplace online (in cui le barche e gli yacht diventano camere di lusso da vivere tutto l’anno) ha avviato iniziative per spingere i clienti a fare prenotazioni.

Una è quella dei Travel Bond, dove l’azienda rinuncia al proprio guadagno per offrire una tariffa ancora più conveniente ai viaggiatori e facilitare al massimo, dal punto di vista di chi la barca la offre, il “riempimento” del calendario (e quindi il guadagno).

LE TESTIMONIANZE DI CHI HA PROVATO LETYOURBOAT

I VANTAGGI DI DIVENTARE HOST

Diventare “host” con letyourboat è semplicissimo: basta iscriversi su letyourboat.com e pubblicare la tua offerta, è totalmente gratuito e bastano pochi click. Potrai inserire foto e descrizioni della barca, tariffe, calendario delle disponibilità e tutte le info aggiuntive che vorrai. I professionisti dell’azienda ti aiuteranno a rendere visibile la tua barca o flotta, investendo in marketing per raggiungere il pubblico più ampio possibile.

Inoltre beneficerai (sempre a costo zero) del servizio customer care di letyourboat: non hai tempo da dedicare alla gestione della prenotazione? Nessun problema: l’azienda si serve della collaborazione dei Marina e di una rete di Guest Assistant, figure professionali che si occuperanno per te, se vorrai, dei servizi di check-in, check-out, controllo, pulizia e sanificazione della barca secondo le normative vigenti.

Gli ospiti, tutti verificati, saranno provvisti di un’assicurazione obbligatoria, che comprende copertura civile verso terzi, infortuni a bordo e danni all’imbarcazione. Inoltre con il noleggio all’ormeggio della tua barca supererai il concetto di stagionalità, facendola rendere potenzialmente per tutto l’anno.

CHE COSA PUOI OFFRIRE?

Sono diverse le opzioni pensate da Letyourboat che potrai offrire ai viaggiatori: si parte dal noleggio all’ormeggio, c.d. Bed&Boat, con la barca ferma nel Marina, ideale per chi sta cercando un’esperienza diversa. Potrai anche proporre il noleggio della tua barca per una tradizionale escursione in mare aperto, magari arricchito da esperienze “plus” che rendano il soggiorno a bordo dei tuoi ospiti indimenticabile: una cenetta a base di pesce, un corso yoga e fitness in barca…

Cosa stai aspettando? Non puoi immaginare, dopo il periodo di quarantena forzata, quanti siano i viaggiatori che aspettano di vivere un’esperienza unica sulla tua barca!

Il portale letyourboat sta crescendo e in questo periodo sta offrendo opportunità di lavoro anche agli operatori della nautica (es. società di servizi di bordo) e ai Marina. Per maggiori informazioni scrivere a info@letyourboat.com

