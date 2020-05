Attenzione al pesce palla velenoso che sta invadendo l’Italia

E’ allarme in mar Mediterraneo, ed in particolare lungo le coste italiane, per la proliferazione del Pesce Palla Maculato (o argenteo, nome scientifico: Lagocephalus Sceleratus). Difficile da distinguere rispetto al Pesce Palla comune, la sua presenza in acque italiane è stata registrata per la prima volta nel 2013, nell’isola di Lampedusa. Ora si sta espandendo, sono frequenti gli avvistamenti e le catture nel sud Italia (Golfo di Napoli, Calabria, Puglia) ed è arrivato anche al nord, in Tirreno e Adriatico.

Velenossimo, è difficile riconoscerlo da quello comune (Lagocephalus Lagocephalus, comunque tossico seppur in modo minore). Ha invaso buona parte del bacino levantino, creando seri problemi ecologici, economici e sanitari in paesi come Grecia, Cipro, Turchia, Libano, Israele, Egitto, dove si sono registrati diversi casi di intossicazione alimentare, alcuni dei quali letali.

Come riconoscere il Pesce Palla Maculato? Si riconosce rispetto al Pesce Palla commestibile per la presenza di puntini scuri sul dorso e per una banda argentea sui fianchi. E’ chiamato Pesce Palla perché quando si sente minacciato, si gonfia rapidamente, ingerendo velocemente molta acqua (se è fuori dall’acqua ingerisce aria). Grazie a questo il Pesce Palla si difende dall’attacco di altri pesci predatori.

Cosa fare se avete catturato un Pesce Palla? Ovviamente evitatene il consumo, separatelo dagli altri pesci che avete eventualmente pescate, fotografatelo e mandate una mail con lo scatto e il luogo della cattura all’indirizzo mail pescepalla@isprambiente.it

QUI VI SPIEGHIAMO, NEL DETTAGLIO, COME RICONOSCERE IL PESCE PALLA VELENOSO

