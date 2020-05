Massima precisione, zero manutenzione! Conoscete gli anemometri a ultrasuoni?

Sapete che i nuovi anemometri a ultrasuoni stanno rivoluzionando il mercato? Ve ne abbiamo già mostrato una versione in anteprima per derive in un video QUI, in una delle nostre visite al METS, quando ancora si trattava di dispotivi pionieristici.

L’ anemometro si aggiorna dopo 170 anni!

L’anemometro-segnavento a ultrasuoni racchiude in un solo strumento le due funzioni fino ad oggi ottenute con la banderuola a freccia e del mulinello a coppette, quest’ultimo inventato nel 1846 da J. Robertson. Da 170 anni, “il mulinello”, trova largo impiego nella nautica, non patisce lo sbandamento ed è omnidirezionale. La nuova tecnologia a ultrasuoni sta per aggiornare questo onorato strumento di bordo.

Anemometri a ultrasuoni: precisione e tolleranze eccezionali

Gli anemometri a ultrasuoni non hanno errori di misura a bassi e alti regimi, non soffrono l’ effetto giroscopio. Precisioni dell’ordine di 0,25 nodi, dalla bava di vento di 0,5 fino agli 80 nodi. L’elettronica fa la media di una decina di valori al secondo, riportando valori affidabili anche sotto raffica. I dati sono trasmessi via filo o wireless in plancia. Alcuni modelli misurano anche la temperatura, umidità e pressione, diventando a tutti gli effetti delle stazioni meteo complete. Risolti i problemi dei primi esemplari, legati a pioggia e condensa.

Nessuna parte meccanica, zero manutenzione

Nessuna parte meccanica in movimento a rischio rottura o inceppamento. Non ghiacciano d’inverno, non vengono danneggiati dai volatili, sono stagni. Esponendo molta meno superficie al vento, non c’è nemmeno rischio che vengano strappati via. Consumano pochissimo. Alcuni modelli sono autonomi, senza fili, e integrano un loro pannello solare, quindi nessun cavo da passare nell’albero.

Come funziona? Misura la velocità del suono

Con un microfono e un altoparlante, in asse, a distanza nota, si misura la velocità del suono nell’aria (668,3 nodi a 20°). Se, rispetto all’asse strumento, a muoversi è l’aria stessa (vento), la differenza di velocità misurata sarà la misura del vento apparente. Al posto di microfono e altoparlante si usano due “trasduttori” piezoelettrici che operano le due funzioni alternativamente, oppure un si usano meno trasduttori e una superficie a cupola di rimbalzo.

Determinare direzione del vento

Gli ultrasuoni si utilizzano sia per poter fare misure ad alta frequenza che per evitare i disturbi generati dal vento e dai rumori sui microfoni. Utilizzando due coppie di trasduttori perpendicolari, o una triade, è possibile determinare con anche la direzione del vento. La precisione di molti strumenti è di 1 grado.

Uno sguardo al passato, il marinaio osserva le vele e il mare…

Poiché questa è la rubrica del vivere a bordo, non può mancare uno sguardo al passato. Per i puristi o il crocierista medio, le vele e il mare sono il segnavento e l’anemometro naturale. Una ripassata alla scala Beaufort, i filetti o il nastro della vecchia audio-cassetta annodato alle sartie, bastano sicuramente per navigare, ma….

Uno sguardo al futuro. Ci saranno vele intelligenti, piene di anemometri

…Per grandi prestazioni, regate e altura, occorre guardare al futuro. Oltre alle soluzioni smart come la app di Calypso che mostra i dati del sensore direttamente sul telefono via bluetooth, la natura puramente elettronica degli anemometri a ultrasuoni, ne consentirà la rapida miniaturizzazione. Alberi e vele diventeranno intelligenti, zeppi di mini-anemometri installati nei punti strategici, per restituire in tempo reale la velocità e direzione laminare nei punti strategici di tutto il piano velico. I trimmer leggendo i dati potranno effettuare regolazioni di fino. I computer di automazione di bordo, potranno regolare in automatico le vele facendo in sostanza quello che oggi si fa a occhio guardando i filetti.

COSA SI TROVA SUL MERCATO

Ultrasuoni, senza fili, solare, RADIO OCEAN CV7SF, 912€, QUI

Ultrasuoni con Stazione Meteo FURUNO 200WX, 1775€, QUI

Ultrasuoni per derive CALYPSO Ultrasonic Portabile, 499€, QUI

Ultrasuoni LCJ Capteurs, 630€, QUI

Soluzione classica a basso prezzo: filetti vele Plastimo, 12€, QUI

Luigi Gallerani

