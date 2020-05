Minima spesa, massima resa. Investi in pubblicità con noi, ti costa la metà!

Investi 100, paghi 50. Ecco perché è il momento giusto per promuovere la tua attività e i tuoi prodotti con Panama Editore!

Si ricomincia, tutti assieme. E la ripartenza, nella nautica, passa anche per la promozione delle proprie barche, accessori, servizi e attività.

SCONTO DEL 50% SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Nel decreto Rilancio appena varato dal Governo è stato aumentato il bonus pubblicità per chi investe in prodotti editoriali. Ora arriva al 50%! Si tratta di uno sconto vero e proprio: in pratica se investi 100 alla fine ti costa 50.

COME FUNZIONA

Ecco la sintesi del testo del decreto che sarà pubblicato tra brevissimo sulla Gazzetta Ufficiale.

All’interno del Decreto Rilancio del Governo, a pagina 319, nelle Misure per l’Editoria, è stato inserito un ulteriore aumento del credito di imposta – in via straordinaria, per l’anno 2020 – che passerà dal già previsto 30% al 50% degli investimenti pubblicitari del 2020. Si tratta di un importante passo in avanti perché il provvedimento potrà aiutare nella ripresa le aziende, che potranno investire in pubblicità con una notevole agevolazione. Le aziende potranno investire su carta stampata, digitale, radio e tv.

COSA TI OFFRIAMO

Ecco perché è il momento giusto per investire in pubblicità sulle nostre riviste, cartacee e digitali (Il Giornale della Vela, Barche a Motore, Top Yacht Design), o sui nostri siti web, leader assoluti di settore con un monte totale di 700.000 visite/mese. Abbiamo da offrirvi qualsiasi soluzione, a seconda delle vostre esigenze: pagine pubblicitarie, redazionali cartacei e web, banner, post Facebook e Instagram, dem: raggiungerete il maggior numero possibile di potenziali clienti. Minima spesa, massima resa. Garantisce Panama Editore!

Per saperne di più contatta il nostro ufficio commerciale:

Guido De Palma:

Mob. +39 347 23 47 433

depalma@panamaeditore.it

Pierfrancesco Pugno:

Mob. +39 349 6621 980

pugno@panamaeditore.it