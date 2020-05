Piccole e veloci: i FarEast sbarcano in Italia e arrivano in Liguria

Molti velisti cercano sul mercato barche piccole, dove per piccole intendiamo sotto i 9 o anche gli 8 metri. C’è un marchio nato in Cina ma ormai diffuso anche in Europa, soprattutto sul mercato del Nord, che produce barche sportive. Stiamo parlando dei FarEast, le barche progettate da Simonis-Voogd, note per un eccezionale rapporto qualità-prezzo oltre che per le performance.

FarEast inaugura adesso una nuova storia in Italia che arriva fino in Liguria e in particolare al porto di Chiavari. Stiamo parlando dei nuovi importatori in esclusiva del marchio, Fabio Baffigi e Giulia Ravaioni, noti professionisti nel mondo della nautica con lunga esperienza nella vendita di barche da crociera sportiva. Nei prossimi mesi arriverà in Italia una delle chicche di questo cantiere, il Far East 28r, un otto metri e mezzo (per 2,75 metri di larghezza) che già in Asia, ma in parte anche in Nord Europa, è da qualche stagione uno dei monotipi di tendenza.

FarEast 28R inoltre è stata riconosciuta dalla World Sailing Association come imbarcazione ufficiale per l’International Women Match Racing Tour, ed è già affermata Classe One Design nei paesi del nord Europa.