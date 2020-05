La lettera di un lettore in difesa del noleggio occasionale

In risposta all’articolo sulla situazione del charter bareboat in Toscana, pubblichiamo una lettera ricevuta da un lettore, Angelo Canciello, che con la sua barca pratica attività di noleggio occasionale, ovvero porta in mare ospiti paganti:

“Nella vita odierna sono un praticante avvocato presso il Tribunale di Roma ma ho sempre avuto diverse imbarcazioni dal 2005 in Penisola Sorrentina. Nel 2015 ho valutato l’acquisto di una barca a vela “Bavaria 36” denominata “Calipso”, andando incontro alle mie esigenze di spazio.

Complice la giovane età e la mancanza di una compagnia con la quale navigare, dopo aver analizzato il D.lgs 171 / 2005 art. 49bis. (noleggio occasionale), ho reputato giusto poter portare in giro ospiti paganti.

Nel rispetto della mia etica, mi sono subito dato da fare per regolarizzare una possibile offerta sul mercato premunendomi di apposita dichiarazione “di noleggio occasionale ” da trasmettere, prima di salpare, agli organi competenti (capitaneria di porto ed agenzia delle entrate).

Nel rispetto dei patti bilaterali e delle norme sui contratti, ho reputato giusto trascrivere anche un contratto bilaterale con l’ospite pagante al fine di dettagliare le condizioni ed il prezzo. Ho chiaramente regolarizzato la mia posizione assicurativa per prevenire spiacevoli conseguenze. Il pagamento avviene sempre tramite bonifico bancario o in contanti nei casi di importi piccoli, anche se nel 90% dei casi nessun ospite arriva a bordo con più di 100 euro in contanti.

Per tale ragione vorrei replicare alle accuse, e all’appellativo di “abusivi ” che spesso infangano l’onesto mondo del noleggio occasionale, rendendo noto ai charter toscani che noi diportisti che esercitiamo il noleggio occasionale:

1) offriamo un servizio diverso dalla locazione.

2) siamo legittimati dall’art.49bis del D.lgs171/2005.

3) paghiamo quanto dovuto allo Stato attraverso il modulo F24 e non ha senso rischiare per produrre introiti abusivi.

4) siamo sistematicamente sottoposti ai controlli in mare ed in porto che, qui in Costiera, avvengono ripetutamente”.

Angelo Canciello

