Furti di imbarcazioni? Ecco come “fregare” i ladri specializzati. PRIMA PARTE

Se negli anni ’80 e ’90 i furti di imbarcazioni costituivano un fenomeno davvero limitato (in Italia, se ne segnalavano uno o due all’anno), nell’ultimo decennio si è assistito a una proliferazione del fenomeno. Se un tempo oggetto dei furti erano soprattutto tender e motori fuoribordo, ora si rubano barche.

COME SCONFIGGERE GLI “SPECIALIZZATI”

Ai tanti ladri di imbarcazioni “casuali”, ovvero quelli che si impossessano di uno scafo per pochi giorni (in alcuni casi, anche solo per alcune ore) e lo usano per trasporti illeciti, come droga, clandestini e armi, in questi anni si è andata a profilare una figura ben precisa, quella del ladro di barche specializzato ne organizzato. Un modo per rendere la vita difficile ai ladri di imbarcazioni consiste nel dotare la vostra barca di un sistema di allarme (meglio se satellitare, magari affidandovi a una compagnia in grado di offrire la localizzazione della barca via internet). E se proprio voleste fare di più, e tenere sottocontrollo sempre la vostra imbarcazione, sappiate che un mercato in espansione in questi ultimi anni, è quello dei sistemi che consentono il monitoraggio a distanza della propria imbarcazione. Cosa significa? Non solo sapere che è al sicuro in porto, tramite la verifica della posizione GPS, ma anche che a bordo è tutto a posto e non ci sono anomalie di sorta (temperature sospette, perdite d’acqua in sentina). Uno tra i primi è stato lo svedese C-Pod, a cui sono seguiti a ruota tanti modelli. Molti sistemi funzionano indipendentemente dal servizio telefonico, per cui prevedono un servizio ad abbonamento specifico in grado di garantire copertura 24 ore su 24. Potrete scegliere se essere avvisati via mail, via sms o addirittura via whatsapp o con chiamata telefonica!