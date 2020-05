Sai che puoi avere anche tu il cronografo del Velista dell’Anno TAG Heuer?

Perché tutti vogliono diventare Velista dell’Anno TAG Heuer (i 78.000 voti online sul nostro sito velistadellanno.giornaledellavela.com lo dimostrano)? Non è solo questione di prestigio: quest’anno il vincitore del titolo più ambito della vela italiana (assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991) e tutti i vincitori degli altri premi (TAG Heuer Passion, Tribute, Innovation, Performance, #don’tcrackunderpressure, Young e Most Voted) riceveranno un dono davvero unico. Una versione personalizzata del mitico TAG Heuer Aquaracer, realizzata in occasione dei 45 anni del Giornale della Vela. Il prezioso orologio avrà inciso, sul quadrante, il logo VELA e il nome del vincitore. Un oggetto unico e distintivo che, tra l’altro, potrete avere anche voi.

Per scoprire com’è nato il TAG Heuer Aquaracer personalizzato 45 anni del Giornale della Vela (e come potete ottenerlo anche voi o regalarlo a chi vi vuole bene) potete vedere il video che abbiamo realizzato.

Come è nata l’idea

L’idea di far nascere questo oggetto di culto, che viene realizzato in soli 45 esemplari per ciascuno dei tre modelli, la svela il direttore del Giornale della Vela, Luca Oriani: “Alla premiazione di un’edizione di tantissimi anni fa della regata della Giraglia si presenta un equipaggio che indossava un bellissimo orologio che aveva inciso il nome della barca. L’ho sempre invidiato e quando si è presentata l’occasione di festeggiare i 45 anni di vita del Giornale della Vela mi è tornato in mente quel ricordo. L’ho proposto agli amici di TAG Heuer che subito hanno accettato entusiasti di realizzarlo”.

Nel video Oriani e il direttore marketing di TAG Heuer Italia, Andreas Albeck, spiegano perché è così unico e prezioso questo orologio con una personalizzazione unica. Guardatelo subito!

L’unicità del TAG Heuer Aquaracer “VELA”

Verranno realizzati solo 45 esemplari di ciascuna delle 3 versioni dell’Aquaracer in Edizione Speciale personalizzata. Tanti quanti i 45 anni di giornale. Allo scattare dell’1 gennaio 2021 non sarà più possibile avere questi splendidi cronografi e orologi. Questo è il miglior “biglietto d’auguri” che TAG Heuer potesse dedicare al Giornale della Vela. Con il logo “Vela” inciso sul bordo della cassa, da personalizzare con l’incisione del nome della barca o dell’armatore, in una confezione preziosa tutta da scoprire che comprende due preziosi omaggi (una sacca Helly Hansen e i guanti da vela Musto). Un’occasione unica per regalare o regalarvi un oggetto unico.

UN VELISTA DELL’ANNO INDIMENTICABILE E “SOCIAL”

Quest’anno il Velista dell’Anno TAG Heuer, giunto alla 29ma edizione, cambia forma e si “espande” nel tempo, dal 26 maggio al 7 giugno. Tredici giorni fitti di appuntamenti, con interviste ai finalisti, la Serata dei Campioni in cui saranno svelati i vincitori, il “dopo-velista” in diretta. Potrete seguirci tranquillamente da casa vostra, collegandovi sul nostro sito e alle nostre piattaforme social (Instagram, Youtube e Facebook). Scoprite QUI il palinsesto dettagliato. Il Velista dell’Anno TAG Heuer è realizzato in collaborazione con B&G, il brand di strumentazione elettronica del gruppo Navico dedicato ai velisti.