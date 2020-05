Porti e fase 2: cosa succederà quest’estate INTERVISTA

E’ vero che all’ingresso di ogni Marina vi prenderanno la temperatura? E che bisognerà mantenere la distanza sociale sui pontili? I bagni della struttura saranno sanificati? Ci sarà distanziamento anche tra le barche all’ormeggio?

Dopo avervi parlato della situazione del charter, assieme ad Amedeo Ferrigno, il direttore di uno dei porti più importanti della Sardegna, il Marina di Villasimius (il porto, facente parte del gruppo Marinedi, ha 840 posti barca per imbarcazioni fino a 60 m di lunghezza), proviamo a rispondere a tutte le domande e sfatiamo alcune “voci di banchina”.

Ecco come si stanno muovendo i porti turistici in questa delicata fase 2, e che cosa succederà quest’estate. Vi diamo una piccola anticipazione: sarà tutto molto più semplice di come ve lo immaginate.

“E’ il momento di riscoprire la nostra Sardegna. Venite tranquillamente a Villasimius, non ci saranno problemi: potrete navigare in acque splendide e, quest’anno, certamente meno affollate”, questo l’appello di Ferrigno.

PORTI E FASE 2 – INTERVISTA AD AMEDEO FERRIGNO

