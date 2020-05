Ecco “Bolina”, una canzone che parla (davvero) di vela. Buon ascolto

Ci sono tante canzoni che parlano di mare, di navigazione, di libertà (ve ne abbiamo parlato tante volte, anche QUI). questa che vi proponiamo, appena uscita, è del cantautore Andrea James ed è piuttosto specifica, nel titolo e nel testo. Si chiama “Bolina” e inizia con “Cazzare, lascare la vela, virare puggiare…”. Anche il video è realizzato con immagini “onboard” di un bellissimo contender in legno…

Ecco cosa ci ha raccontato l’autore: “Il primo maggio ho pubblicato il mio nuovo album musicale autoprodotto dal titolo ‘Ondivago’. Al suo interno vi è un brano al quale sono molto affezionato per ragioni legate alla mia famiglia, da sempre amante del mare e della vela. Mentre mio fratello, Sebastiano, ha continuato gli studi nel settore della nautica laureandosi in design navale e lavorando in Perini Navi, io ho proseguito con lo studio delle Belle Arti e della musica. La canzone in questione si chiama ‘Bolina’ ed è una canzone ricca di termini velici o attinenti al mondo della navigazione. E’ stato un esperimento che ho voluto dedicare a mio fratello, mio padre e a tutti gli amanti della navigazione”. Buon ascolto!

GUARDA IL VIDEO DI “BOLINA”

