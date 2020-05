La 151 Miglia 2020? Si fa. Con uno smartphone e un po’ di fantasia

La 151 Miglia 2020? Si fa, si fa. Basta solo un po’ di fantasia. L’obiettivo degli organizzatori è realizzare il video ufficiale della 151 Miglia 2020, che sarà trasmesso su tutti i canali social della regata la sera di lunedì 1 giugno, in cui i partecipanti racconteranno attraverso le immagini la loro 151 Miglia “virtuale”, rivivendo o immaginando ex novo le fasi salienti della regata, ma in un contesto e uno scenario diverso, quelli che la pandemia da COVID-19 ci sta costringendo a vivere.

Tutti possono partecipare e diventare protagonisti del al docu-film 2020: vi basterà uno smartphone e un po’ di improvvisazione. Al link qui sotto le “istruzioni di regata” su come realizzare i filmati, quando dovranno essere lunghi (attenzione: non dovranno essere clip delle passate edizioni, ma solo video realizzati da voi a casa in questi giorni!), a chi inviarli. E i premi a i migliori “interpreti”…

LE “ISTRUZIONI DI REGATA” DELLA 151 MIGLIA 2020

Qui invece vi elenchiamo le nove situazioni della 151 Miglia a cui ispirarvi per i vostri filmati. Provateci, sarà super-divertente (avete tempo per inviare i filmati fino al 17 maggio!).

I momenti chiave della 151 Miglia, da rivivere e interpretare da casa

Banchina, ore 10: siamo agli ultimi preparativi in barca, si carica la cambusa, le bevande, le vele e si fa il check delle attrezzature.

Partenza, ore 16: il momento tanto atteso… Al termine del countdown, la maestosa flotta della 151 Miglia, formata da oltre 250 barche, si schiera sulla linea. Tra le grida dei prodieri e il rumore in sottofondo dell’elicottero che vola radente, le barche più grandi iniziano ad allungare il passo.

Boa a Marina di Pisa, ore 17:30: la flotta inizia a distendersi, non mancano gli ingaggi e si susse-guono le manovre concitate prima di indirizzare le prue sulla Giraglia. C’è frenesia ed eccitazione, perché le prime miglia della 151 sono sempre un concentrato di emozioni…

Il tramonto: siamo in regata da circa 4 ore e il sole sta tramontando. Pronti per le operazioni di rito: si prepara l’attrezzatura in coperta per la notte, si tirano fuori le lampade e iniziano i turni per l’equipaggio.

La notte: è circa mezzanotte, si naviga immersi nel buio… forse ci hanno appena svegliati dalla brandina perché è arrivato il nostro turno in coperta o forse siamo tutti fuori, dentro le cerate, per-ché il meteo è davvero impegnativo. Se siamo fortunati avremo la luce della luna a illuminare la nostra barca…

Vita on board: questo punto è dedicato alla vita degli equipaggi durante la regata: il cibo, le bevute, gli aneddoti, gli scherzi che avvengono durante la navigazione. Ma anche le manovre, le scelte tattiche da ponderare, gli imprevisti… Siamo nel pieno della 151 Miglia e delle sue emozioni: da vivere, evocare, raccontare!

L’arrivo (orario libero, a seconda delle dimensioni della barca): il traguardo è lì, è finita. Ed ognivolta che si taglia la linea è un’emozione speciale. Abbracci, complimenti, l’eccitazione di avervissuto la 151 Miglia e di essere stati protagonisti di una grande regata.

La premiazione, ore 15: chi non vorrebbe salire sul podio della 151 Miglia? Ti sei mai immaginato lì, con il trofeo del vincitore tra le mani? Avanti, è la tua occasione. Anche perché chi partecipa a questa inedita 151 Miglia, ha già vinto.

Il Dinner Party: sono le 21 e siamo giunti alla fine della nostra 151, in quello che forse è il momen-to più atteso dopo la partenza: il party in riva al mare a Punta Ala. Festa, divertimento, musica, buon cibo, fuochi d’artificio… in alto i calici per brindare a questa edizione speciale della 151 Miglia-Trofeo Cetilar.

UN BELL'ESEMPIO PER ISPIRARVI



