Velista dell’Anno TAG Heuer, tra un mese scoprirete chi ha vinto. Ma prima…

Non sarà una cerimonia di premiazione “fisica” come quella della foto sopra (di James Robinson Taylor), la Serata dei Campioni. Ma il calore lo sentirete lo stesso! Tra un mese esatto scoprirete chi sarà il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020 e chi avrà vinto tutti gli altri premi messi in palio dai nostri amici di TAG Heuer. In una imperdibile puntata in onda alle ore 21 di sabato 6 giugno, sul nostro sito web e a “social unificati” (Instagram, Facebook e Youtube del Giornale della Vela), culminerà il premio più prestigioso della vela italiana, assegnato dal GdV fin dal 1991.

Dopo che avete votato in tantissimi sul sito del Velista dell’Anno (78.000 voti!) decretando i 10 finalisti da un panel iniziale di 100 candidati, adesso la Giuria del Giornale della Vela sta decidendo e tra un mese scoprirete le sue scelte e le motivazioni.

Ci accompagneranno nel corso della serata due conduttori davvero speciali: il noto giornalista sportivo Mino Taveri (per molti il suo nome è legato al calcio, ma sappiate che è un grande velista!), affiancato dal nostro social-anchorman Bacci Del Buono. Assieme a loro sveleremo, tra i dieci finalisti, il Velista dell’Anno 2020 e tutti gli altri vincitori dei premi TAG Heuer Performance, Innovation, Young, Most Voted e #don’tcrackunderpressure, nonche dei premi speciali Tribute e TAG Heuer Passion. Ma vi ricordiamo che il “prequel” del Velista dell’Anno è lungo, anzi lunghissimo. A partire dal 26 maggio, ogni giorno alle 17, ci avvicineremo al gran finale presentandovi tutti i protagonisti.

Vi ricordiamo il palinsesto:

VELISTA DELL’ANNO TAG HEUER 2020, IL PALINSESTO DETTAGLIATO

26 MAGGIO, ORE 17 – LA PUNTATA INTRODUTTIVA

Si inizierà martedì 26 maggio, con una grande puntata introduttiva in cui vi racconteremo in video, su tutti i nostri canali (sito internet, youtube, Facebook, Instagram) tutto quello che dovrete sapere sul Velista dell’Anno TAG Heuer 2020. Chi è stato più votato nelle prime fasi, quali sono i premi, come la giuria sceglierà i vincitori: lo faremo con il noto giornalista sportivo Mino Taveri, con la nostra “spalla” Bacci Del Buono, con il direttore del Giornale della Vela Luca Oriani e Roberto Beccari, Amministratore Delegato LVMH Watch & Jewerly Italy e General Manager TAG Heuer.

27 MAGGIO, ORE 17 – INTERVISTA A MARCO GRADONI

Il primo dei finalisti del Velista dell’Anno ad essere intervistato da Mino Taveri e Bacci Del Buono è Marco Gradoni. Marco Gradoni ha 16 anni ma ha già fatto la storia. L’atleta del circolo velico romano “Tognazzi Marine Village”, ha vinto per tre volte di seguito il titolo mondiale nella classe giovanile Optimist, l’ultimo nel 2019, unico al mondo ad essere riuscito in questa impresa che gli è valsa anche il premio di “World sailor of the year”. A sorprendere in questo ragazzo, fanese di origine e romano d’adozione, è la maturità e l’approccio mentale. Impossibile che il pubblico non lo supportasse fino alla finale! La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

28 MAGGIO, ORE 17 – INTERVISTA A CATERINA DEGLI UBERTI E GIULIA ANCILLOTTI

Il 28 maggio toccherà alle “ragazze che volano in Hobie Cat. Un vero colpo da maestro quello di Caterina Degli Uberti (CdV Roma) e Giulia Ancillotti (CV Dervio), classe 1991, che nel 2019 al Mondiale Hobie 16 femminile di Captiva Island in Florida hanno conquistato una bella medaglia di bronzo. L’Hobie Cat non passa mai di moda…La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

29 MAGGIO, ORE 17 – INTERVISTA A PATRIZIO BERTELLI

Imperdibile l’appuntamento del 29 maggio: l’intervista a Patrizio Bertelli. E’ alla sua sesta sfida in Coppa America, il suo nome è legato indissolubilmente a quello di Luna Rossa. E’ colpa sua se nel 2000 milioni di italiani hanno passato notti insonni per seguire le finali della Louis Vuitton Cup e poi la sfida finale con New Zealand. Ed è merito suo se l’Italia sogna ancora, dopo 20 anni, la mitica “brocca”: ecco perché ha preso così tanti voti nelle fasi online! Quella per la Coppa è una sua “magnifica ossessione” e ci faremo raccontare perché! La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

30 MAGGIO, ORE 17 – INTERVISTA A ELIO SOMASCHINI

Siamo certi che vi divertirete con lui. La storia del navigatore e fisico 70enne nato a Seregno (Monza Brianza) e cresciuto in Brasile è incredibile: sul suo First 40.7 Crapun è stato in giro per il mondo 20 anni, senza strumenti, usando la mano come sestante per determinare la latitudine e un orologio per la longitudine. Se hai un’innata voglia di navigare puoi riuscirci anche senza strumenti tecnologici: basta una buona barca ben attrezzata, un buon marinaio e…una mano. Famosissimo in Brasile, è stato stravotato vincendo la seconda fase. La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

31 MAGGIO, ORE 17 – INTERVISTA A FABRIZIO OLMI E DAVIDE DI MARIA

I due velisti paralimpici milanesi Fabrizio Olmi e Davide Di Maria, hanno vinto la medaglia d’oro a bordo della classe RS Venture al Para World Sailing Championships 2019 in Spagna. La barca su cui hanno vinto il Mondiale è l’RS Venture, una barca tecnica e impegnativa che rende la vittoria dei nostri ancora più importante. Ci racconteranno il favoloso mondo della vela paralimpica. La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

01 GIUGNO, ORE 17 – INTERVISTA A SERGIO CARAMEL

Classe 1995, padovano, premiato dall’UVAI come armatore dell’anno nella categoria Minialtura, il giovane velista padovano nel 2019 al timone del Melges 24 Arkanoè by Montura ha conquistato il titolo di Campione Europeo ORC Sportboat. Uno specialista dei minialtura e dei monotipi, dato che con lo stesso Melges con cui ha vinto, insieme al suo equipaggio, l’Europeo, regata con buoni risultati anche in One Design. E nei monotipi, si sa, emergono solo e soltanto i velisti più bravi. La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

02 GIUGNO, ORE 17 – INTERVISTA A GIULIA GRILLI E PIETRO JAN BELLOT

Ormai li chiamano i “draghi del mare” Giulia Grilli e Pietro Jan Bellot (ASD Svagamente) che a Bari hanno conquistato il primo posto al campionato italiano giovanile Under 16 della classe di multiscafi Hobie cat Dragoon. Giovani e con una barca “fuori dal coro”. Hanno preso 7285 voti solo nella seconda fase di votazioni… La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

03 GIUGNO, ORE 17 – INTERVISTA AD ANDREA BARBERA

II quarantenne agrigentino ha compiuto il periplo della Sicilia a bordo di un catamarano di 5 metri non abitabile. Ha macinato le 500 miglia del percorso (in senso orario dal porto di San Leone, Agrigento) in 18 giorni e 12 tappe. Un’avventura umana enorme e una sfida tecnica e sportiva dall’alto coefficiente di difficoltà: con 11.054 voti totali, ha vinto il premio del pubblico TAG Heuer Most Voted. La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

04 GIUGNO, ORE 17 – INTERVISTA AD AMBROGIO BECCARIA

Non ha bisogno di presentazioni il Velista dell’Anno in carica Ambrogio Beccaria! Milanese classe 1991, è il primo velista italiano nella storia ad aver vinto la solitaria Mini Transat (su barche di 6,50 m, dalla Francia ai Caraibi). A sorprendere è stata la netta e inequivocabile superiorità di “bogi” nei confronti dei grandi specialisti francesi della classe. Beccaria ha infatti vinto, di poco, la prima tappa con arrivo a Gran Canaria. Ma ha poi dominato la seconda, imponendo distacchi abbissali. Non potevano mancare i voti del pubblico “a pioggia”. Chapeau. La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

05 GIUGNO, ore 17 – INTERVISTA AL… POLITO SAILING TEAM

Il Polito Sailing Team è un gruppo studentesco del Politecnico di Torino che svolge attività di progettazione, realizzazione e conduzione di prototipi di skiff velocissimi, ultraleggeri (la foto lo dimostra) ed ecosostenibili. Nel 2019 l’impresa è arrivata con la vittoria della 1001 VELA Cup con il prototipo di skiff Fenix, che il team ha realizzato con l’utilizzo, per il 75% del suo peso, di materiali riciclabili. Al PoliTo nascono i progettisti, i velisti, e le barche del futuro, la ricerca si unisce con la tecnologia e si mischia alla passione dei giovani. La videointervista andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

06 GIUGNO, ORE 21 – LA SERATA DEI CAMPIONI

Sabato 6 giugno, alle ore 21, andrà in scena la Serata dei Campioni, condotta da Mino Taveri e Bacci Del Buono. Soltanto allora scoprirete chi sarà il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020 e i vincitori di tutti gli altri premi (TAG Heuer Young, Innovation, Performance, #don’tcrackunderpressure, e i premi speciali Tribute e TAG Heuer Passion: il candidato Most Voted, ovvero il più votato dal pubblico, si sa già. E’ Andrea Barbera). Saranno tutti collegati e non faremo altro che replicare, online, quello che facciamo da anni fisicamente. Sarà una Serata dei Campioni indimenticabile. La trasmissione andrà in onda su tutti i nostri canali (sito internet, Youtube, Facebook, Instagram).

07 GIUGNO, ORE 17 – IL “DOPOVELISTA” IN DIRETTA

Domenica 7 giugno, nel pomeriggio, proprio come accade in tutti i migliori premi, abbiamo previsto uno spazio “dopo-festival” in cui, in diretta sulle nostre piattaforme social, ci collegheremo con tutti i vincitori del Velista dell’Anno. Vincitori con cui voi potrete interagire in diretta e porre domande senza remore. Il clima sarà disteso e fidatevi, non mancherete di farvi due risate assieme ai grandi protagonisti della vela italiana. La diretta sarà visibile sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube.

IL REGOLAMENTO E I PREMI DEL VELISTA DELL’ANNO TAG HEUER 2020

——————————————————

