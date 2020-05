I porti pugliesi sfidano la Croazia: ormeggi dove vuoi, basta una tessera

Ormeggiare senza pensieri nei porti che aderiscono: si arriva e ci si ferma quanto si desidera. È questa la formula vincente del Med Pass Port, una tessera che una volta acquistata permetterà a chi la possiede di ormeggiare nei porti turistici pugliesi di Vieste e Rodi Garganico (a cui se ne dovrebbero aggiungere anche altri).

Come funziona il Med Pass Port

Avere la barca sempre nello stesso porto, magari vicino a casa, da una parte è comodo, dall’altra è vincolante. E per chi poi fa un noleggio settimanale la libertà di movimento è un grandissimo vantaggio. Porti di Puglia è un progetto di Assonautica italiana nato da un accordo con la regione Puglia. Si tratta di una sorta di ski-pass in cui gli impianti sono rappresentati dai porti. Si dove si entra con un unico contratto annuale o settimanale che offre una serie di servizi scontati su più marine.

La Puglia vuole i diportisti e fa sistema

Se un diportista ha quella tessera può muoversi liberamente tra i porti che aderiscono in totale serenità. Avere quindi porti coordinati tra di loro e con tutto quello che il territorio della Puglia (anche a terra) ha da offrire. La mossa punta anche a fare concorrenza alla vicina Croazia, creando una situazione vantaggiosa per i diportisti qui in Italia. Un sistema di porti, se tutto è ben coordinato, è certamente invitante sotto molti punti di vista.

A questo proposito per chi ha passato l’estate 2019 in Croazia è previsto il 20% di sconto sul listino transiti. Il progetto ad ora è in fase sperimentale nei porti di Vieste e Rodi Garganico, ma l’obiettivo è quello di estendersi anche alle altre marine pugliesi. Se “l’esperimento” dovesse dare i frutti sperati, il sistema “Porti di Puglia” potrebbe poi essere ripreso anche da altre realtà.

